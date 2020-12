Kloktací ‚test’ z Česka je levný a šetrný. Spolehlivost je srovnatelná s výtěry z nosohltanu

Jak funguje nový způsob odběru vzorků na vyšetření covid-19: ■ Odběr vzorku je založen na principu vykloktání v ústní dutině pomocí samoodběrové kloktací soustavy Gargtest (na snímku).

■ Vyšetřovaný si z odměrky nabere pitnou vodu, vykloktá po dobu 20 až 30 sekund a obsah vyprázdní do přiložené odběrové zkumavky, v níž je transportní prášek. ■ Získaný vzorek odveze v uzavřené nádobce k praktickému lékaři či na jiné sběrné místo, například odběrové stanoviště. ■ Při dodržení teploty v rozmezí od čtyř do třiceti stupňů Celsia by měl odebraný vzorek zůstat zachován stabilní nejméně týden.