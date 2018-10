Kluk z Valašska přežil komplot v Praze aneb Jak husarský kousek zachránil kariéru Jiřího Čunka

VSETÍN/PRAHA V letošních senátních volbách byl prvním, kdo o svém triumfu rozhodl už v prvním kole. Díky tomu načne v horní komoře parlamentu už své třetí období. Před téměř deseti lety se přitom zdála politická kariéra Jiřího Čunka odepsaná, z druhého kabinetu Mirka Topolánka se poroučel s ostudou po několika skandálech. V současnosti se ale řadí mezi nejzkušenější senátory, navíc znovu pokukuje po postu lídra KDU-ČSL. V čem spočívá kouzlo Jiří Čunka?

Nezničitelný. Kdyby se hledala přezdívka pro jednu z hvězd letošních senátních voleb, Jiřímu Čunkovi by tato padla. Policie ho stíhala, musel se vypořádat s nařčením ze sexuálního obtěžování a čelil podezření, že pokoutně inkasoval sociální dávky. Obrátila se proti němu i vlastní strana. Všechny zmíněné nepříjemnosti ze sebe setřásl a opět náleží k výrazným tvářím české politické scény. V roce 2009 po odchodu z vlády něco nepředstavitelného.

„Co si vzpomínám na celostátní průzkumy v době, kdy byl Jiří Čunek ve vrcholové politice, byl to jeden z nejhůře hodnocených politiků. V této perspektivě je s podivem, že dokázal vstát z mrtvých a na místní úrovni resuscitovat svou kariéru,“ uvedl pro Lidovky.cz politolog Daniel Kunštát. „Kdyby za těchto okolností musel opustit vrcholovou politiku kdokoliv jiný, zdálo by se, že jde o politikou mrtvolu,“ dodává.

Když po sněmovních volbách 2006 a pokusu složit vládu s ČSSD a komunisty donutil Miroslava Kalouska nátlak spolustraníků vyklidit post šéfa KDU-ČSL, nástupce našla partaj v Jiřím Čunkovi. Hned v lednu 2007 pak coby ministr pro místní rozvoj a vicepremiér usedl ve vládě Mirka Topolánka. Ačkoliv na celostátní úrovni znal jeho jméno málokdo, na Valašsku platil za politického veterána. Více než devět let sloužil jako starosta Vsetína.

‚Čunkovi se podařil husarský kousek‘

Právě na Valašsku lze dohledat příčinu toho, proč po zpackaném vládním angažmá neskončil v politickém důchodu. Doma znovu načerpal sílu. „Jiří Čunek se po neúspěchu ve své první pražské misi vrátil k tomu, co mu nakonec přineslo a nese nejvíce politických bodů a vlivu. A to je silná vazba na region, kde je nejsilnější a těžce porazitelný. To mu dává šance i do budoucna,“ sdělil serveru Lidovky.cz expremiér Mirek Topolánek.

Nezničitelný Jiří Čunek Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (* 1959) prožívá bohatou politickou kariéru. Od ledna 2007 do ledna 2009 (s pětiměsíční pauzou) byl místopředsedou druhé vlády Mirka Topolánka a ministrem pro místní rozvoj.

Z kabinetu nakonec odešel po skandálech a kvůli napětí mezi ním a tehdejším ministrem financí a stranickým kolegou Miroslavem Kalouskem.

Úspěšný je obzvlášť v komunální politice, mezi roky 1998 až 2007 byl starostou Vsetína, na tento post se pak vrátil v roce 2014. Z funkce odešel loni v únoru, aby se mohl naplno věnovat nové funkci hejtmana Zlínského kraje.

Od roku 2006 je současně senátorem za Vsetín, naposledy tento post obhájil uplynulý víkend. V letech 2006 až 2009 byl předsedou KDU-ČSL. Nyní se spekuluje, že by se o předsednický post mohl ucházet znovu.

„Jiřímu Čunkovi se podařil husarský kousek. To, co se mu stalo při jeho vládní misi, převyprávěl na Vsetínsku jako pražský komplot proti poctivému klukovi z Valašska. A podařilo se mu to. Tam nikdo nepochybuje, že to komplot byl,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz bývalý několikanásobný ministr Cyril Svoboda, který roku 2009 po skandály zdecimovaném Čunkovi KDU-ČSL jako předseda přebíral.

Že se Čunek na své Vsetínské může absolutně spolehnout, se ukázalo hned roku 2010 v komunálních volbách. Ze všech politiků tam posbíral nejvíce preferenčních hlasů, jeho KDU-ČSL jen těsně skončila druhá za ODS. Příští komunální volby už vynesly Čunka zpátky do křesla starosty. Mezitím v roce 2012 na Vsetínsku s přehledem obhájil senátorský mandát, v druhém kole zničil svého vyzyvatele Jindřicha Šnejdrlu výsledkem 72 procent hlasů.

„Pokud jde o politiku, Jiří Čunek se nebál populistických akcentů. Nikdy se nebál mluvit jako člověk z lidu. V jeho regionu ho berou jako jednoho ze svých. U něj tato představa mezi lidmi zakořenila tak, že jakákoliv kritika z médií nebo od oponentů bude zbytečná. V tomto ohledu je něco jako Miloš Zeman,“ všímá si politolog Kunštát. „Vždycky za všech okolností říkám, co si myslím,“ podotýká k tomu sám staronový senátor.

Operativec, který na je Valašsku všude

Populismus se projevil i v jeho dodnes nejproslulejším, současně mimořádně kontroverzním, počinem, kdy v minulé dekádě coby starosta Vsetína prosadil vystěhování několika romských rodin na okraj města, kde je nechal uklidit do kovových unimo buněk. „On je operativec, nebojí se řešit problémy. Nemá strach jít do konfliktů,“ sdělil serveru Lidovky.cz bývalý vsetínský zastupitel Libor Podešva, který se Čunkem zdá od puberty.

Popularitu na Vsetínsku si Čunek opečovává mimořádným nasazením v terénu. Sám o sobě říká, že každý den se někde objeví. Jeho někdejší soupeř o předsednický post Cyril Svoboda nemůže než přikývnout. „Na Valašsku jezdí z místa na místo, je všude. Tady si připije slivovicí, tam se ukáže v soutěži pití piva, jinde je na hasičském bálu. Nelení přijet na oslavu kdejakých narozenin, všude ho znají.“

K opětovnému usednutí do starostovské sesle přidal předloni triumf v krajských volbách, po nichž se stal hejtmanem. Jakoby tím završil své politické znovuzrození. V regionu už dosáhnout víc nemohl. Po sobě jdoucí úspěchy mu dodaly na apetitu, vzhlédl tak o patro výš. Loni na jaře vyzval v boji o post prvního muže strany Pavla Bělobrádka. Jasná porážka ale doložila, že Vsetínsko představuje kromě jeho největší zbraně i omezení.

‚Čunek kandiduje nejdříve za sebe‘

„Jiří Čunek sice může být zajímavá politická osobnost s velkou podporu ve svém regionu, ale pro něj podle mého soudu platí, že to zdaleka není zobecnitelné na úroveň celé České republiky,“ míní Kunštát. „Ten antagonismus Pražáci a Morava je v republice přítomný. Máme jedno hlavní město a všichni okolo jsou venkov. Jak se říká, Pražák trefí do Kolína a dál je Asie,“ glosuje Čunkův známý Podešva.

Cyril Svoboda v této souvislosti mluví o tom, že politickým formátem Čunek nikdy svůj region nepřesáhne. Větší perspektivu než senátor za Vsetínsko mu nepřisuzuje. „Jiří Čunek není člověk systematické práce. Když řídíte vládu nebo ministerstvo, chce se po vás vize, zájem o celostátní politiku nebo Evropskou unii. Musíte umět světový jazyk, ale tohle je nad jeho síly. To už nesplňuje,“ upozorňuje Svoboda.

Po triumfu v senátních volbách však Čunek naznačil, že znovu pomýšlí na cestu na stranický vrchol. „Kdyby Pavel Bělobrádek kandidoval, tak bych o tom ještě více uvažoval, že budu kandidovat,“ řekl serveru iDNES.cz. Není však typickým představitelem strany, jak podotýká politolog Kunštát. „Nesplňuje obraz seriózního reprezentanta klidné síly, nejde pro slovo daleko. Dokáže velmi intenzivně zvednout témata, kterých se politici KDU-ČSL bojí.“

Sám Čunek mluví o tom, že politickou kariéru buduje straně navzdory. „Jsem přesvědčen, že kdybych byl nezávislý, byl bych na tom lépe,“ uvedl pro Lidovky.cz. Zda opět stane na vrcholu KDU-ČSL, se teprve ukáže. Už teď však Cyril Svoboda vznáší argument, zda by to lidovcům vlastně prospělo. „Aby byl někdo dobrý předseda, musí to být někdo, kdo stojí a padá s tou stranou. Ale Jiří Čunek je kandidát především za sebe, teprve potom za stranu.“