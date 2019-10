Kolem Slavie krouží bohatí šejkové z Kataru. Ve hře je sponzoring i účast ve vlastnické struktuře

PRAHA Za tři roky se v Kataru uskuteční mistrovství světa ve fotbale. Turnaj v emirátu velkém jako Středočeský kraj je dlouhodobě předmětem kritiky, a tak bohatí šejkové nalévají po světě miliardy korun do sponzoringu, aby vylepšili svůj obraz. To by se jim hodilo i ve střední Evropě. Podle informací LN se začali zajímat o český fotbal, konkrétně o aktuálně nejlepší tuzemský klub – pražskou Slavii.

Podle dvou zdrojů LN blízkých vedení „sešívaných“ se o různé formy spolupráce s vršovickým klubem začaly zajímat aerolinie Qatar Airways, které patří katarskému emirátu. Stát se to mělo v uplynulých měsících. Letecká společnost dříve sponzorovala FC Barcelona, nyní přispívá AS Řím či Bayernu Mnichov.

Zdroje LN se shodly v informaci, že případná spolupráce by se týkala hlavně sponzoringu, který by se mohl projevit například výšivkou názvu aerolinek na dresu klubu. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na dotazy redakce nereagoval.

Téma financování Slavie nedávno nadnesl prezident Miloš Zeman. Tvrdí, že přísun peněz od nynějšího čínského vlastníka klubu se uzavře kvůli chování pražské radnice. Katarský zájem však pochází z dřívějších měsíců.

Spekuluje se, že osobou, která Katařanům s vyjednáváním pomáhá, je bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. „Je mi líto, ale opravdu vám k tomu nemohu nic sdělit,“ reagovala na dotaz LN.



Kolem Slavie krouží šejkové.

Zájem Katařanů nemusí dle informací LN spočívat jen ve sponzoringu. Dalším motivem spolupráce s aktuálně nejlepším tuzemským fotbalovým klubem měla být trvale rezervovaná místa ve VIP zóně stadionu v Edenu či minoritní účast ve vlastnické struktuře klubu. Prezident Slavie Jaroslav Tvrdík však údajné kroužení společnosti Qatar Airways nijak nekomentoval.



Vyhýbavě reagovala na dotaz LN bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, jež dle spekulací mohla sehrát roli určité spojky mezi katarskými aeroliniemi a slávistickým klubem. Buď jak buď, arabské obchodní prostředí pro ni není neprobádaný terén; v letech 2014 až 2016 působila v dozorčí radě Komory pro obchodní vztahy s arabskými státy zálivu. Jistou stopu zanechala i v kauze vydávání katarského prince, když v roce 2007 z pozice nejvyšší žalobkyně souhlasila s odložením případu, v němž policie prověřovala, zda někdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec nespáchal v inkriminovaném případu svým postupem trestný čin.

Zpět k situaci ve Slavii. Zdroje LN hovoří o tom, že v době, kdy společnost Qatar Airways projevila zájem o spolupráci s českým klubem, byla odezva vedení Slavie spíše vlažného charakteru. Je však otázkou, zda se takový přístup postupem času nezmění.

Situace kolem čínských investic v Česku (v případě Slavie developerské skupiny Sinobo) se v posledních týdnech vyhrotila. Sešívaní, jak se klubu přezdívá, přišli na přetřes v minulém týdnu, když se do probíhajícího sporu o zrušení sesterské smlouvy mezi pražskou a pekingskou radnicí vložil prezident Miloš Zeman. „Čína reaguje odvetnými opatřeními. Mimo jiné některé letecké linky, jež měly směřovat do Prahy, mají být odkloněny do Chorvatska. Ale co je nejdůležitější: má být zastaveno financování Slavie Praha,“ prohlásil minulý čtvrtek v TV Barrandov.

Zemanovy šachy

Smlouvu o spolupráci jako první vypověděl na konci minulého týdne Peking, kterému se nelíbilo, že Praha chtěla z dokumentu vyškrtnout klauzuli o uznání jedné Číny. Slavia má Prahu ve svém názvu, vznikla proto otázka, jaká bude další budoucnost zřejmě nejúspěšnější – a jistě nejviditelnější – čínské investice v Česku. Tím více, když se do hry vložil se svým varováním prezident Zeman.

Názory na další možný vývoj se liší a jak tomu obvykle u velkých kšeftů bývá, opět do příběhu promlouvá vysoká politika.

První variantou je, že Zeman vypustil jen kouřovou clonu a o vnitřním chodu Slavie nemá detailní informace. Odpověď na otázku, proč by to dělal, je nasnadě. Prezident byl hlavním promotérem nástupu čínských finančníků do tuzemského byznysu. Hlava státu v roce 2016 slibovala příval 200 miliard korun, což se dosud nenaplnilo. Zeman by tudíž potřeboval zodpovědnost za tento neúspěch politicky shodit na někoho jiného.

Do rány mu teď akorát padli Piráti, jejichž pražský primátor Zdeněk Hřib byl akcelerátorem konfliktu mezi pražskou a pekingskou radnicí. „Jak víte, Slavia Praha byla nejúspěšnější čínská investice tady v republice, bohužel jedna z mála úspěšných, toho lituji, ale o to více jsem obdivoval vzestup Slavie a její úspěchy. Nu, tak jestli si pan primátor Hřib připíše na konto svých politických úspěchů či spíše neúspěchu i to, že se ocitne v potížích pražský fotbalový klub, tak si myslím, že to může potěšit jenom sparťany a možná, pokud mají smysl pro fair play, tak ani to ne,“ dodal Zeman.

Druhou možností je, že prezidentovy slávistické „pěstičky“ se opírají o reálné problémy. To zatím z vedení Slavie, jež se veze na vlně sportovních úspěchů, nikdo nepotvrdil. Dokonce ani v zákulisí takové zmínky nezaznívají. „Dle mě není důvod k panice. Myslím si, že se nic neděje,“ uvedl pod podmínkou anonymity významný pražský finančník blízký vedení klubu.

Server Info.cz minulý pátek naopak přišel s informací, že penězovod majitele Slavie, skupiny Sinobo, není za poslední rok kdovíjak vydatný. „Číňané nicméně i tak klub částečně, ale nijak významně, financovali. Před delší dobou se ovšem tok čínských peněz zastavil,“ uvedl server

V aktuální sportovní sezoně může být Slavia z hlediska financí relativně v klidu. Jen za účast v lukrativní Lize mistrů může zinkasovat kolem půl miliardy korun. Dalších více než 300 milionů získala v září za prodej záložníka Alexe Krále do Spartaku Moskva.

Vedení Slavie však pro naplnění svých velkých ambicí potřebuje stabilní finanční podloží. I kdyby čínští investoři setrvali u podpory klubu, další strategický partner – jakým by skupina typu Qatar Airways bezpochyby byla – by Slávii od jejích cílů rozhodně nevzdaloval.