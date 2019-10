Číňané přestanou financovat Slavii, tvrdí Zeman. Má jít o odvetu za vypovězení smlouvy s Pekingem

Čína údajně zastaví financování pražské Slavie, kterou vlastní čínské firmy. Na TV Barrandov to uvedl prezident Miloš Zeman. Má jít o odvetu za vypovězení sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem. Slavia je v současnosti nejúspěšnější fotbalovým klubem v Česku.

„Má být zastaveno financování Slavie Praha. Byla to nejúspěšnější čínská investice v České republice, bohužel jedna z mála úspěšných, toho lituji, ale o to více jsem obdivoval vzestup Slavie a její úspěchy. Jestli pan primátor Hřib si připíše na konto svých politických úspěchů, nebo spíše neúspěchů, to, že se ocitne v potížích pražský fotbalový klub, tak si myslím, že to může potěšit jenom sparťany,“ prohlásil v pořadu Týden s prezidentem Miloš Zeman.