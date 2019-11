Komunista Grospič se omluvil za výrok k obětem srpna 1968. Invaze cizích vojsk byla podle něj špatná

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič se omluvil za výrok o obětech srpna roku 1968. Své nedávné vystoupení ve veřejnoprávním rozhlase označil za nešťastné, vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa podle něj byl špatný a přinesl české společnosti negativa. V krátkém vystoupení bez dotazů novinářů před jednáním Sněmovny řekl, že nikdy nehanobí oběti s poškozeným zdravím včetně ztráty života.

Grospič o událostech z roku 1968 hovořil v Českém rozhlasu před hlasováním, kterým Sněmovna podpořila vyhlášení 21. srpna významným dnem. Uvedl tehdy, že obsazení Československa v roce 1968 nebylo okupací a lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli většinou oběti dopravních nehod. Jeho slova poté odsoudili představitelé jiných parlamentních stran. Prezident Miloš Zeman v televizi Barrandov označil výrok za odporný.

„Byl to tragický moment, nebyl správný… Ale taky nijak nebyla odzbrojena československá armáda nebo likvidována státní moc, jak tomu bylo v případě okupace nacistickým Německem,“ řekl na konci října Českému rozhlasu.



„A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ prohlásil dále Grospič. Na jeho slova, která takřka zrcadlí rétoriku reprezentantů někdejšího režimu, se později snesla kritika.

Komunisté se od Grospičových slov nedistancovali. Personální důsledky pro Grospiče, který je ve Sněmovně předsedou mandátového a imunitního výboru, vyvodit přes výzvy dalších stran odmítli. Předseda strany Vojtěch Filip nicméně uvedl, že každý člen by měl být zdrženlivý ve svých prohlášeních a dbát o to, aby byla v souladu s oficiální linií strany.

Dnes jeho omluvu kvitoval místopředseda mandátového výboru a místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík. „Tento výbor je trochu jiný než ostatní, zabývá se velmi citlivými a osobními věcmi. Pokud člověk, který je předsedou, je schopen pronést takovou nehoráznost, jako byla slova pana Grospiče o okupaci a dopravních nehodách v roce 1968, tak je to něco, co by mě nutilo si ho přestat vážit. Pokud se za to byl schopen omluvit, já to vítám a věřím, že se ve svých názorech skutečně posune a bude tím i věrohodnějším předsedou výboru,“ řekl.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že je dobře, že Grospič v sobě našel kousek cti. Výrokem ale podle něj potvrdil, že KSČM je strana, kde stalinisté mají své pozice, a že se strana neoprostila od své minulosti.

Komunisté ve Sněmovně tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD. Kabinet bude jejich hlasy potřebovat pro schválení státního rozpočtu na příští rok a bez KSČM zřejmě neprosadí ani daňový balíček zvyšující některé daně a platby.