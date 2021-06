Vláda uhájí důvěru, komunisté při hlasování opustí sál. Je to jen divadlo, řekl Dolejš

Praha Poslanci KSČM při čtvrtečním hlasování o nedůvěře vládě jednotně odejdou ze sálu, nebudou aktivně hlasovat pro nedůvěru, potvrdil na twitteru dřívější zprávy o očekávaném postoji klubu poslanec Jiří Dolejš.

Nejednota by pro voliče mohl být větší problém, doplnil s tím, že hlasování nestojí za to, aby se komunisté hádali mezi sebou. Opozice tak zřejmě nezíská dost hlasů pro vyslovení nedůvěry menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD pod vedením Andreje Babiše (ANO).



Dolejš novinářům později řekl, že postoj komunistů plénu Sněmovny osvětlí předseda Vojtěch Filip, ihned potom poslanci KSČM odejdou ze sálu a nebudou se účastnit debaty před hlasováním. Někteří z nich budou hlasování sledovat z budovy Sněmovny, další zřejmě dolní komoru zcela opustí.

Jiri Dolejs @DolejsJiri Ano, @czKSCM se rozhodla pro jednotný odchod ze sálu a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě. Možná pro někoho ne zrovna logický krok, ale nejednota by pro voliče mohl být větší problém. Fakt je, že nestojí za to se kvůli vládě, která končí, ještě hádat uvnitř strany oblíbit odpovědět

„Tím dáme najevo, co si skutečně o tom dnešním dnu myslíme, že skutečně je to jen divadlo. Realisticky vzato ta vláda bude vládnou tak jako tak, i kdyby byla vyslovena nedůvěra,“ uvedl. Filip podle něj vystoupí zřejmě ještě dopoledne.



„KSČM se rozhodla pro jednotný odchod ze sálu, a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě. Možná pro někoho ne zrovna logický krok, ale nejednota by pro voliče mohla být větší problém. Fakt je, že nestojí za to se kvůli vládě, která končí, ještě hádat uvnitř strany,“ uvedl Dolejš.

Doplnil, že útěk ze sálu může vypadat jako alibi, ale řadě spolustraníků vadilo hlasovat s pravicovou opozicí. „Čas ukáže, co bylo blíže pravdě,“ napsal. Osobně si myslel, že aktivně hlasovat pro nedůvěru mělo logiku, zůstal ale v menšině.

Ke svržení vlády je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů, pětice opozičních stran jich má 68. Proti vládě hodlá hlasovat také SPD s 19 poslanci a Trikolóra se třemi zástupci. Ve Sněmovně jsou ještě tři další nezařazení poslanci.

Dolejš při argumentaci zmínil i postoj prezidenta Miloše Zemana, který v posledních týdnech několikrát uvedl, že pokud by Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, nechal by Babišovy ministry do voleb vládnout v demisi.

Babišův kabinet dosavadní dvě hlasování ustál. V listopadu 2018 chtělo šest opozičních stran kabinet svrhnout kvůli novým informacím v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu Babišova syna na Krym. Po sedmihodinové debatě vládu podpořili komunisté a koaliční sociální demokraté před hlasováním opustili sál. Pro vyslovení nedůvěry bylo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

V červnu 2019 se hlasovalo o nedůvěře kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra. Pro návrh ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se vyslovilo 85 poslanců. Stejný počet podpořil vládu, 12 komunistických poslanců se hlasování zdrželo, 18 poslanců nehlasovalo.