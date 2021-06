Chceme získat zpět voliče Babiše. Pád vlády by ale nepomohl, říká Dolejš k odchodu ze sálu při hlasování o nedůvěře

Praha Při hlasování o nedůvěře vládě, které proběhne ve čtvrtek, poslanci KSČM jednotně odejdou ze sálu. Aktivně nebudou hlasovat pro nedůvěru potvrdila strana během dne na sociálních sítích. Postoj komunistů v rozhovoru pro Lidovky.cz vysvětlil poslanec Jiří Dolejš.

Lidovky.cz: Jaké argumenty padaly ráno na poslaneckém klubu?

Byli jsme informováni o výsledcích ankety a také o názoru výkonného výboru strany. Oba dva prameny nám odchod ze sálu doporučily. Debatovali jsme hlavně nad mediálními riziky. Měli jsme ale prakticky jen dvě možnosti: buď odejít ze sálu, nebo aktivně hlasovat pro nedůvěru vládě. Řada z nás byla mimochodem pro tu druhou možnost. Jenže takovou možnost nám hodně zkomplikovala kampaň pana premiéra, který poukazoval na to, že je to celé jen politické gesto pravicové opozice. Z vyjádření prezidenta bylo totiž jasné, že tu vláda bude tak jako tak. Vyvstala tak otázka, do jaké míry bychom byli voličům schopni vysvětlit, že nejsme v jednom bloku s pravicí. Naše kritika zleva byla kvalitativně úplně jiná.

Lidovky.cz: A varianta odchodu ze sálu vám vrásky nedělala?

I u té je úskalí, že bude interpretována jako podpora vládě. A tu my samozřejmě nepodporujeme, naši důvěru ztratila. Chtěli jsme se tím ale vyhnout podezření, že jsme na jedné lodi s pravicovou opozicí, která naše hlasy potřebovala.

Lidovky.cz: Přečtou podle vás voliči toto vaše rozhodnutí tak, jak byste si přáli?

Bude to hodně těžké a bude to stát hodně vysvětlování. Rozhodovali jsme se mezi dvěma rizikovými variantami, ale nakonec jsme se většinově přiklonili k odchodu. Vůbec největší nebezpečí ale skýtala varianta, že bychom nebyli jednotní. Kdyby půlka klubu hlasovala tak a druhá jinak. Z tohoto důvodu nakonec zvítězil většinový názor.

Lidovky.cz: Jaký byl váš osobní postoj?

Podle mě bylo logičtější držet se našeho rozhodnutí vypovědět vládě toleranci. Ostatně pokud prezident dal předem vědět, že ta vláda vydrží, nehrozilo by ani žádné riziko ústavní nestability.

Lidovky.cz: Není tajemstvím, že za vládu „vyběhával“ podporu předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Co nabízel KSČM?

Kde všude Jaroslav Faltýnek byl, nebo nebyl, nevím. Ale nad tím jsme ani nelicitovali, nechtěli jsme z toho něco vymáčknout. Nás skutečně trápilo jen to, jak budeme v očích voličů vypadat. Čtyři měsíce před volbami jde totiž každé rozhodnutí na vrub naší image. Nebylo to o dohodách s hnutím ANO, nebylo nám nic nabízeno. Popravdě řečeno už ani není příliš co nabízet. Rozběhnuté zákony už tak nějak projdou a současná vláda stejně brzy skončí. Šlo o náš vnitřní problém KSČM.

Lidovky.cz: S budoucností předsedy Vojtěcha Filipa to nemělo nic společného? Jeho působení ve vedení strany se zřejmě chýlí ke konci, nemohla za tím být snaha dojednat si „nové křeslo“?

To jsou skutečně jen spekulace. Přitom právě Vojtěch Filip a s ním třeba Pavel Kováčik byli první, kteří prohlásili, že jsou pro nedůvěru. Že nebudeme aktivně podepisovat dokument, který to hlasování vyvolá, ale při hlasování bychom měli být pro konec vlády. Mohu vám říct, že okresy, které byly v anketě pro odchod ze sálu, rozhodně nebyly ty, které by Vojtěcha Filipa zrovna milovaly. Byly to většinově ty, které žádaly letní mimořádný sjezd, jež nakonec neprošel.

Lidovky.cz: O které oblasti se jednalo?

Já vám ty okresy jmenovat nechci, je to interní stranická záležitost. Říct ale mohu, že hybatelem byla nabuzená členská základna, jejíž hlavním cílem vážně nebylo postarat se o Vojtěcha Filipa. Naopak spíše se ho zbavit na případném mimořádném letním sjezdu.

Lidovky.cz: A co dělení na Čechy a Moravu?

Takto ostré dělení bych tam neviděl, všude jsou různé okresy. Ale konkrétně v „mojí“ Praze panoval většinový názor, že bychom měli vyslovit nedůvěru. Ale bereme to tak, že jsme v menšině.

Lidovky.cz: Je to možná poslední větší událost před říjnovými volbami, vnímali jste to tak?

To je pravda, rozhodně je to jedna z mála významných a medializovaných událostí, podobně jako konec tolerančního patentu. Právě proto jsme nechtěli udělat chybu.

Lidovky.cz: Tak máte dojem, že jste jí neudělali?

To ukáže čas. Obě ty varianty ale skutečně měly to riziko, že nemusí být správně pochopeny. Dalo by se to nazývat i volbou menšího zla. I kdybychom aktivně hlasovali pro nedůvěru, mohli nás mnozí obvinit, že jsme naběhli kampani pravice, což je náš názorový antibod.

Lidovky.cz: Je to rozhodnutí bráno jako vůle členské základny, nebo to jde na triko vedení strany?

Šlo o anketu, takže neměla závaznou hodnotu. Nicméně ty indicie byly celkem jasné. Ze 76 okresů nám jich odchod ze sálu doporučilo přes 50. Vyhodnotily si jako větší problém, abychom byli vnímáni jako součást opozičního pravicového šiku.

Lidovky.cz: A nehrálo roli i to, že vaši voliči možná na současnou vládu nehledí až tak kriticky?

To určitě ano. Těžko říct jak straníci, kteří v anketě hlasovali, umí odhadnout nálady voličů současný, ale i těch potencionálních. My totiž chceme Andreji Babišovi odlákat voliče, kteří k němu před lety utekli. A to se nám určitě nepodaří, když mu budeme pomáhat a zaštiťovat ho. Uvidíme, jak jsme to odhadli. To ale rozhodnou až volby.