KSČM vsadila na ženský element a moderní vizáž. Kravaty a saka zmizely, pánové odhalovali kůži v rozhalenkách

PRAHA Komunisté jsou jediná strana, jejíž předseda není volebním lídrem. Vojtěch Filip zahájenou kampaň řídí z bezpečného odstupu.

Opticky důstojná proporce lodiček s polobotkami se stala položkou, jež si partaje po úvodním poklesku Pirátů se Starosty hlídají. Komunisté přestřihli pásku předvolební agitace v pátek na Střeleckém ostrově v Praze a na ženský element ve svých řadách pokládali kromobyčejný důraz. Čtyři krajské lídryně, a pro jistotu ještě jedna stávající poslankyně na pódiu navíc.



Komunisté, kteří si před třiceti lety položili do své historie předěl, aniž by se proti předrevoluční fázi důrazně vymezili, se pokoušeli působit moderně a odlehčeně, i když je otázka, jestli to jejich voličský segment vyžaduje. Kravaty a saka zmizely, pánové odhalovali kůži v rozhalenkách a vyhrnutých rukávech, ženy v ležérních úborech. Na poměry KSČM je už i rozepnutý knoflík u límce docela výrazný posun k občerstvené podobě.

Není divu, že rudí zkoušejí nové postupy: od revoluce bývali stálicí sněmovní opozice, ne její nejsilnější, zato stabilní složkou, měli solidní zastoupení na komunální úrovni.

Dokud nepoznali velkopodnikatele Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Stávající premiér zabral prostor, kde do té doby opečovávali voličské hlasy sociální demokraté s komunisty. Nabídl silnou ruku, hrdobijné národovectví a šanony úlev a slev především pro seniory. Protože i ti jsou stálice, jak komunisté vždycky věděli – na rozdíl od mladších ročníků sice nedají „lajk“ na sítích, ale od vhození hlasu do urny je neodradí páteční kocovina ani počasí.

Komunisté začali spolehlivé seniory a další příznivce ztrácet ve velkém, když umožnili, aby si Babiš o jejich bedra opřel svoji menšinovou vládu. Díky tomu se jim podařilo se zdarem provést schvalovacím procesem řadu námětů, ale body si za to nepřipisovali. To udělal premiér. Čím déle se drželi komunisté vlády, tím více slábli.

Strana se kvůli postoji k ANO rozštípla, část členů chtěla spojenectví odvrhnout a s gustem zpranýřovat oligarchu, část měla za to, že když už jim zkanibalizoval program, stanou se pak leda ještě neviditelnějšími. V partaji proto posílila klika, jež žádala svržení předsedy Filipa a nasazení nové tváře i tvářnosti. Filip pokusy ustál, ovládl ústřední výbor a zařídil, aby se volební sněm konal až v listopadu, po volbách. I proto, že strmý propad preferencí se podařilo stabilizovat na úrovni kolem šesti osmi procent.

Zůstal tím, kdo stranu do voleb vede, ale velice netradičně přitom nefiguruje na prvním místě v žádném ze čtrnácti krajů. Tím se ale partaj nesnaží odlišit, to je spíš důsledek Filipova promyšleného, opatrného postupu, za který může být v případě úspěchu odměněn vládou nebo Hradem. Protože ANO bude i v nové sněmovně potřebovat něčí bedra – a ta středopravá zatím nevyhlížejí ochotně.

Čím se naopak komunisté odlišit chtějí, je fakt, že se na ně v rámci jejich třicetileté kapitoly nenavěsily skandály s nejasným majetkem nebo korupčním jednáním. Velkým dílem za to vděčí své setrvale opoziční roli, ale pravdou zůstává, že se jedná o ojedinělou charakteristiku.

Španělština Semelové

Jako středopravé strany svým voličům slibují odvržení „lokajství vůči východu“, komunisté na to jdou z právě opačných pozic: vztahy s Ruskem a Čínou hodlají harmonizovat, z NATO vystoupit, Evropské unii vzdorovat, a to až tak, že by o setrvání v ní vyhlásili referendum.

Plnotučný a rozepsaný program partaj zatím nepředstavila, má jen resumé v podobě pěti prioritních okruhů. Sází v nich na levicovou klasiku ve stylu Jánošíka. Vyšší zdanění by dopadlo na miliardáře, pro ty by byla speciální sazba, na nadnárodní firmy a bankovní sektor. Vybrané prostředky by se rozpustily do vyšších slev pro rodiny s dětmi, obědů ve školkách a na prvním stupni zdarma, posunu minimální mzdy na dvacet tisíc nebo nabídky bezúročných novomanželských půjček. Líbivý je i slib zkrácení pracovního týdne o pět hodin. Mezi pilíře se dostala i péče o přírodu, byť u této kapitoly zazněla poněkud svérázně na prvním místě dostavba jaderných zdrojů.

Detailní nabídka nebývá tím, podle čeho se voličská většina řídí, to je spíš ideový směr, který se u komunistů nemění a je jasně čitelný. Pro větší distinkci tak rudí zkusili polidštit své kandidáty tím, že se během představení lídrů odtajnili i jejich koníčky. Člověk se tak třeba dozvěděl, že Marta Semelová se učí španělsky a Stanislav Grospič maluje.