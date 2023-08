Jakými pravidly se řídí pojmenování ulic? Žen je málo, ale určitě bych je netlačil na sílu, říká expert

Lidovky.cz: Ulice v nově budované pražské čtvrti na Smíchově ponesou jména slavných žen, jež se ve 20. a 21. století zasloužily o boj proti totalitě. Hlavní bulvár bude třídou Madeleine Albrightové, významné americké političky českého původu, rodačky ze Smíchova. Jeden z parků ponese jméno filozofky Hannah Arendtové. Jak k tomu došlo?

Co se týče smíchovské čtvrti, stalo se tak spíše souhrou okolností. Ženy byly dány do popředí až v samém závěru při samotném schvalování radními Velké Prahy. Osobně považuji za důležité, aby podíl žen v názvosloví ulic rostl. Vždyť jméno ženy figuruje v Praze až na 12. místě žebříčku nejčastějšího historického pojmenování ulic. Jde o Boženu Němcovou, někde dále jsou pak Karolina Světlá a kněžna Libuše. Jinak opravdu nemají silné zastoupení. Avšak také platí, že z toho nejde udělat nějaké pravidlo, kvóty. Poblíž nově rostoucí čtvrti na Smíchově stojí Ženské domovy (budova postavená ve 30. letech 20. století jako ubytovací zařízení pro svobodné pracující ženy – pozn. red.), což je ale jen dílo náhody. Nijak to spolu nesouvisí, jak jsem zjišťoval.

Lidovky.cz: Po čem nejčastěji bývají pojmenovány ulice?

Třetina ulic na základě jejich polohy a místa, tedy Krátká, Dlouhá, Široká, případně vedoucí k něčemu nebo za něčím. Čtvrtina je pak podle osobností, z čehož ženy tvoří zhruba pět procent. Pětina všech ulic nese název dle obcí, deset procent tvoří místní názvy a zbytek ulic nese zeměpisné názvy.

Lidovky.cz: Kdo a jak v Praze rozhoduje, po kom či po čem se nové ulice pojmenují?

Výhradně Rada hlavního města Prahy. Jde o tradiční postup už od doby, kdy existují úřední pojmenování, což je v podstatě od chvíle spojení pražských měst v roce 1784. Tento svrchovaný orgán však vždy měl k ruce nějaké poradní sbory, ten se dnes jmenuje Místopisná komise. V minulosti byl tento orgán svázán s Archivem hlavního města Prahy. A vůbec prvním, kdo se tím systematicky v rámci archivu mezi lety 1851 až 1870 zabýval, byl Karel Jaromír Erben, a to právě z popudu městské rady.