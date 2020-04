‚Koronaut, rouškomil či netkafe.‘ Epidemie koronaviru mění v Česku slovník, přibyly stovky slov

PRAHA Víte, co znamená „skoronavirus“? Chřipku tak silnou, že máte podezření, že by mohlo jít o „koronavirus“ neboli onemocnění covid-19. A co si představíte pod pojmy jako „žíznivé okno“, „prymulex“, „koronaut“, „rouškomil“, „covidět se“, „netkafe“ nebo „viruspárty“? Do češtiny v posledních třech měsících proniklo více než čtyři sta nových slov souvisejících právě s koronavirovou krizí.

„Je to raketový nárůst,“ říká v rozhovoru pro LN autor webového slovníku neologismů Čeština 2.0 Martin Kavka. Díky novým slovům se podle něj společnosti daří trochu „upustit páru“.



Lidovky.cz: Koronavirová krize proměňuje i slovní zásobu. Jak moc oproti době před krizí?

Jde o raketový nárůst. Za poslední tři měsíce přibylo přes čtyři sta slov, která nějak souvisejí s koronavirem, rouškami nebo pandemií. Ukazuje se v nich určitá hravost, nadhled a citové zabarvení podle toho, zda daný člověk s nařízeními souhlasí či nesouhlasí, zda si z nich dělá legraci nebo spíše odsuzuje ty, kdo je nedodržují. Stručně řečeno, v nových slovech se projevují názory společnosti. Tím spíše, že do webového slovníku Čeština 2.0 v poslední době přispívají úplně všichni, nejen milovníci češtiny jako před krizí.

Lidovky.cz: A které názory převažují?

Nejčastější je to taková milá nadsázka, díky níž a také humoru se lidem daří současnou tíživou situaci přežívat a nezbláznit se. Kdybychom ji měli prožívat naplno, asi bychom se opravdu zbláznili. Novými slovy si alespoň pomáháme jako takovým ventilem – daří se nám trochu upustit páru tam, kde to jde.

Lidovky.cz: Jaká slova jste si v poslední době vy sám oblíbil?

Mám jich spoustu, protože každé slovo, než se dostane na web, projde mýma rukama. V podstatě se mi líbí všechna, protože jsem nových slov velký nadšenec. Z poslední doby bych jmenoval to úplně první, které souvisí s koronavirovou krizí, a to je „skoronavirus“, což je chřipka tak silná, že máte pocit, že máte koronavirus. Vzniklo už na konci ledna, kdy jsme si z této nákazy ještě dělali legraci.

Lidovky.cz: Provádíte nějakou „cenzuru“ výrazů, které do slovníku přidávají uživatelé, nebo ctíte „svobodu projevu“ každého?

Práh pro vstup výrazu do slovníku je poměrně nízký. Jde hlavně o to, aby to slovo bylo obecně srozumitelné, aby ho pochopila masa lidí. Musí mít přesah do širší společnosti, nemůže být srozumitelné třeba jen v rámci rodiny nebo jiné úzké skupiny. Přistupuji k tomu tak, že jazyk popisuji, nevytvářím ho. Jazyk totiž vytváříme my všichni. Když v něm vytvoříme například sprostou nadávku, mým úkolem je ji popsat. O jejím „osudu“ rozhodnou sami lidé – buď ji budou používat, nebo ne. Přímo ve slovníku Čeština 2.0 můžou „palcovat“ – můžou kliknout buď na palec nahoru nebo dolů. Jazyk jako takový je velmi demokratický. Jeho uživatelé z něj používají jen to, co se jim líbí, hodí a snadno vyslovuje. Slova, která pro ně použitelná nejsou, protože jsou kostrbatá, nesprávně vytvořená nebo násilná, tak sama zaniknou.

Lidovky.cz: Jaký je celkový počet slov ve vašem slovníku a kolik máte přispěvatelů?

Je jich tam už přes osmnáct tisíc. Přispěvatelů máme dnes tisíce. Stálých přispěvatelů, kteří vložili do slovníku stovky výrazů, je ale jen deset až patnáct. Ostatní se pohybují v řádu jednotek nebo nejvýše desítek nových slov.

Lidovky.cz: Kdo patří mezi nejčastější uživatele Češtiny 2.0?

Ze slovníku čerpají jazykovědci, překladatelé, historici, učitelé, a tím pádem i studenti a žáci. A taky Češi žijící v zahraničí. Nově vzniklými slovy lze totiž dobře ukázat a popsat současnou dobu, která se právě v nich skvěle projevuje.

Lidovky.cz: Spolupracujete s Ústavem pro jazyk český?

Máme s ním poměrně úzké vztahy. Rád spolupracuji s jazykovědci a rád si je poslechnu. Kdysi jsem měl pocit, že jsou trochu zkostnatělí a že nám říkají, jak máme mluvit, ale ono je to vlastně naopak. Jsme to my, obyčejní uživatelé jazyka, kdo lpíme na tom, aby se čeština moc neměnila. Oni ji spíš jenom popisují a reagují na její vývoj, kterému se my často bráníme. Myslím si, že je dobré nechávat jazyk žít a proudit.

Lidovky.cz: Na internetovou Češtinu 2.0 navázala kniha „Hacknutá čeština: Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny“, kterou jste vydal v roce 2018 spolu s lexikografem Michalem Škrabalem. Co na ní považujete za nejzajímavější?

Za nejzajímavější považuji to, že vůbec vyšla, že se její nakladatel rozhodl riskovat. Mám samozřejmě radost, že se kniha stala bestsellerem, což je důkaz toho, že čeština lidi opravdu baví. Dokonce jsem měl i autorské čtení ze slovníku, což považuji za skoro neuvěřitelné. Knihu, ale i online slovník využívají učitelé na základních i středních školách při výuce. Ukazují na nich například, jak vznikají slova.

Lidovky.cz: A plánujete aktualizovanou verzi této knihy?

Na to se ptá spousta lidí. Pevně doufám, že k tomu dojde, ale všechno má svůj čas a musí dozrát. Myslím si, že od prvního vydání to chce větší časový odstup, počítám ještě minimálně dva roky. Hacknutá čeština popisuje, jak jsme žili zhruba jednu dekádu – politiku, společenské události, sportovní úspěchy a další. Ve druhé knize, pokud vyjde, bude určitě hrát velkou roli koronavirus