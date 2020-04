Kraje debatovaly s vládou o distribuci pomůcek po konci nouzového stavu, žádají úpravu opatření

Praha Vláda bude po podnětu od regionů v tomto týdnu debatovat, jak se budou kraje zásobovat ochrannými pomůckami po konci nouzového stavu v Česku. Na pondělní videokonferenci s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a dalšími zástupci kabinetu představitelé krajů také požádali o úpravu opatření, které vyhrazuje pro seniory nakažené koronavirem 60 lůžek na 100 tisíc obyvatel.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula úpravu připustil, opatření by ale mělo obsahovat i pojistku, podle které by kraje musely zhruba do deseti dnů být schopny nastavit původní kapacity.

Úřadující šéf Asociace krajů, hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD) požádal Babiše, aby se kabinet zabýval distribucí ochranných prostředků po konci nouzového stavu. „Chceme znát strategické postupy státu. Jde nám o to, zda kraje nadále budou zahrnuty do centrálního zásobování, nebo budou řešit zásobování po své linii. Každopádně na to musíme být velmi dobře připraveni,“ uvedl v tiskové zprávě. Babiš podle asociace řekl, že kabinet bude záležitost řešit tento týden. Nouzový stav je aktuálně vyhlášen do konce měsíce, ministři se zatím neshodli, zda budou žádat Sněmovnu o možnost ho znovu prodloužit.

O úpravu nařízení, které vymezuje počet vyhrazených lůžek na každých 100 tisíc obyvatel, žádá asociace kvůli dopadům opatření na chod nemocnic. „Některé kraje musely využít i část kapacit v nemocnicích, což nyní značně omezuje nemocniční provoz. A jestliže je situace poměrně příznivá a nemocnice se mohou vrátit k plánovaným výkonům, je třeba původní mimořádné opatření přehodnotit,“ uvedl Běhounek. Prymula připustil snížení kapacity, upravené opatření ale podle něj ale zajistí i případný návrat do nynějšího stavu v případě potřeby.

Běhounek požádal o to, aby ministerstvo zdravotnictví sjednotilo svůj postup s kraji v otázce odměňování zdravotníků pečujících o nakažené novým koronavirem. „Byli bychom rádi, kdyby ministerstvo, než rozhodne o tom, že nastaví odměňování ve fakultních nemocnicích, koordinovalo svůj postup s kraji, které nemají připraveny prostředky na stejný postup v regionálních nemocnicích,“ uvedl Běhounek. Zdravotníci by neměli vnímat rozdíly mezi odměnami ve fakultnch a regionálních zařízeních, dodal.

Asociace uvedla, že do projektu chytré karantény se v pondělí po Jihomoravském, Středočeském, Olomouckém, Moravskoslezském kraji a Praze zapojují naplno Karlovarský, Ústecký a Zlínský kraj. Ve čtvrtek budou následovat Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Jihočeský kraj a Vysočina.

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se má chytrá karanténa rozšířit do všech krajů od pondělí. Jednat se má hlavně o řízení testování, oslovování kontaktů a předávání informací mezi krajskými hygienickými stanicemi, odběrovými místy a laboratořemi prostřednictvím elektronických žádanek a webové aplikace. Používání paměťových map z dat mobilních operátorů a platebních karet opatření nezmiňuje.