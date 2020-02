Kudy potečou miliardy pro sport? Hniličkova agentura chce kluby, olympionici preferují svazy

PRAHA Peníze na sport od státu musí jít ke sportovním svazům, myslí si šéf olympioniků Jiří Kejval. Nový hegemon českého sportu Národní sportovní agentura však bude dle svého šéfa posílat peníze raději přímo klubům.

Na jednom konci finančního řetězce nově zřízená Národní sportovní agentura (NSA) a na druhém každý, i ten sebemenší sportovní klub v Česku. Co se má dít s penězi po cestě, je v současnosti předmětem ostrých debat.

„Nositeli sportu jsou v České republice svazy, nelze je proto z přerozdělování peněz vynechávat,“ řekl LN šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval, podle nějž právě sportovní svazy vědí nejlépe, co je v daném odvětví třeba.

Šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Zcela proti tomu jde ale koncepce Národní sportovní agentury pod vedením bývalého hokejisty Milana Hniličky. Ta by ráda posílala peníze přímo klubům a svazy obcházela. „V tomto se s panem Kejvalem rozcházíme. Vnímáme důležitost svazů pro zastoupení daného sportu v republice, ale zároveň posilujeme přímé financování klubů, i těch nejmenších. Ať už v rámci provozních peněz, tak investic. To je trend, v němž budeme jednoznačně pokračovat,“ řekl LN Hnilička.

Spor mezi sportovními funkcionáři přitom není až tak překvapivý. Kejval je totiž ke vzniku NSA zdrženlivý od počátku, věří nicméně Hniličkovi osobně. Zodpovědnost za sport ale podle něj primárně nese hlavně premiér.

Podle předsedy ČOV Kejvala jsou to hlavně svazy, kdo má detailní přehled o tom, co je v jejich sportovním odvětví nejvíce potřeba. Peníze by tak podle jeho představ měla Hniličkova agentura posílat svazům s jasnými pravidly, kam mají finance putovat.

„Svaz však má ještě jednu možnost – přidat k té částce podmínku, že si z nich klub neopraví třeba střechu, ale naopak zaplatí trenéra vybaveného určitou úrovní trenérské licence. A že každý v klubu registrovaný sportovec musí odehrát určitý počet soutěžních utkání. Tyto parametry přece nemůže dělat ministerstvo či agentura, tam by tomu nerozuměli. Proto musí stát spolupracovat se svazy, ne je obcházet. To je pak čistý populismus,“ řekl LN Kejval.

V Česku podle údajů z roku 2017 fungovalo přes dvacet tisíc sportovních oddílů; v NSA by přitom mělo pracovat okolo osmi desítek lidí. To podle Kejvala nebude stačit na centrální kontrolu hospodaření všech klubů (až dosud kontrolu prováděl Nejvyšší kontrolní úřad, ale na úrovni svazů – pozn. red.). Konkrétnější vizi by měl představit Hnilička spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na dnešní tiskové konferenci ke vzniku sportovní agentury.

Kejval: Na stole to má Babiš

NSA spadá pod úřad vlády, Hnilička se tak zodpovídá přímo premiérovi. Právě ten je teď v očích šéfa Českého olympijského výboru za dění kolem agentury přímo zodpovědný. „Vidím to tak, že doteď měl sport na starosti ministr školství, nyní ho má premiér. Předpokládám, že si svou novou zodpovědnost za sport uvědomuje. Pokud to tak je, sport nepochybně posílil,“ řekl Kejval.

Milan Hnilička je jistým šéfem nové Národní sportovní agentury.

Na druhé straně však upozorňuje, že dříve zastupoval sport ve vládě ministr školství, Hnilička však členem vlády nebude. I tak se podle něj bude jednat o posun vpřed. „Dříve se rozdělovalo z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy okolo 150 miliard korun, z toho pět až šest miliard šlo na sport. Tím byla úměrná také důležitost náměstka pro sport, tedy nevelká. Každý rok tam také byl jiný ministr a každý chtěl dělat revoluci, což byla katastrofa,“ dodal Kejval.

„Všichni máme střet zájmů.“

Ke vzniku agentury měl šéf olympioniků rezervovaný postoj od jejího počátku. On sám by však měl podle informací LN zasednout v Národní sportovní radě coby zástupce olympijského výboru. O roli tohoto orgánu však pochybuje. „Nemyslím si, že rada bude něco kontrolovat. K ničemu nebude mít pravomoc, navíc většina lidí v ní bude mít střet zájmů. Myslím si, že je to spíše statusová věc, než aby mohli členové rady něco měnit,“ řekl LN předseda ČOV, který však podle svých slov Hniličkovi plně důvěřuje.

Spor o financování vyvolává i další otázky o kompetencích ČOV. Jeho rozpočet například v roce 2018 – kdy se uskutečnily zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu – činil 180 milionů korun, na účast na sportovní akci roku tehdy vynaložil 60 milionů korun. Kejval však upozorňuje, že většina výdajů jím řízené organizace je povinná. „Platíme pojištění za 15 milionů, zdravotní zabezpečení za deset milionů, poplatky šest milionů pro OSA za písničky hrané na stadionech plus mládežnické olympiády, jež nás stojí další miliony. Vloni jsme od státu dostali celkem 105 milionů, z toho 88 milionů představují obligatorní náklady, jež přes ČOV jen protečou,“ spočítal Kejval.

O některé z vyjmenovaných povinností však ČOV podle informací redakce nejspíš přijde, To by nepochybně znamenalo i nižší příspěvky od státu. Olympijský výbor byl přitom před lety na cestě k roli sportovního hegemona. „Oblast sportu ve většině zemí zaštiťuje olympijský výbor, po pádu Sazky jsme byli připravení tuto roli přijmout. Nakonec se ukázalo, že tomu někteří lidé nepřejí, což jsem vnímal spíše jako mocenskou hru,“ řekl Kejval.

Podle Hniličky se v českém sportu nic zásadního měnit nebude. „Stát teď jen přesně definuje, kdo má co na starost a co od jaké organizace očekává,“ řekl LN šéf agentury Hnilička.