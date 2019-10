Část hlavního města je bez vody. Týká se to několika desítek tisíc lidí, řekl Starosta Prahy 3

Praha Desítky tisíc lidí z pražského Žižkova, Jarova, Strašnic, Malešic, Vršovic a Vinohrad zůstaly ve středu večer bez pitné vody po havárii čerpací stanice v Praze 3.

Vyplývá to z informací na webu a informační telefonní lince Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) a na Facebooku starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka (TOP 09). Dodávky se během noci začaly obnovovat, zjistila ČTK.



Voda přestala téct ve středu kolem 20:00, firma PVK do oblasti přistavila čtyři cisterny. Na její informační lince byl pozdě večer pro volající nahraný vzkaz, že jde o havárii velkého rozsahu. Porucha postihla čerpací stanici Koněvova v Praze 3.

„Byla přerušena dodávka vody pro oblast Žižkova, Jarova, část Strašnic, Malešic, Vršovic a Vinohrad. V současné době probíhá přepásmování postižené oblasti. Během nočních hodin se dodávka vody postupně obnoví,“ zněl vzkaz na informační lince. Při přepásmování se do potrubí v oblasti dotčené poruchou pošle voda z jiné části vodovodní sítě.

Na křížení ulic Koněvova a V Jezerách se porouchal vodovodníh řad.

Starosta Ptáček na Facebooku zveřejnil fotografie z opravy vodovodního řadu na křížení ulic Koněvova a V Jezerách. „Přerušení dodávky vody se dotklo několika desítek tisíc obyvatel,“ napsal.

Havárie by měla být podle webu PVK opravena do čtvrtečních 15.00. Do té doby mohou mít lidé kvůli přesměrování vody odjinud ve vodovodu snížený tlak.