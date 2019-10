Praha patří mezi sto měst s nejlepší nemocniční péčí na světě. První je Tokio

Londýn/Praha Mezi stovkou měst, která mají nejlepší nemocniční péči na světě, se umístila také Praha. Žebříček sestavila startupová firma Medbelle, která při jeho vytváření brala v úvahu nejen kvalitu lékařské péče, ale také její dostupnost pro všechny občany a infrastrukturu v dané lokalitě.

Nejlépe dopadlo Tokio, na druhém místě skončil Boston, třetí byl Londýn a čtvrtá Paříž. Do první stovky se těsně dostala i česká metropole, která je na 99. příčce; žebříček uzavírá Dubaj. V dílčích přehledech si Praha vedla dobře především v dostupnosti lékařské péče.



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vnímá umístění Prahy jako celorepublikový úspěch, protože v metropoli se soustřeďuje řada klíčových vysoce specializovaných center pro pacienty z celé země. „Žebříček sledoval nejen kvalitu péče, ale také její dostupnost pro všechny občany a místní infrastrukturu. Právě to jsou aspekty, na kterých se snažíme pracovat napříč zdravotnickými zařízeními po celé republice. Zlepšujeme organizaci péče, zavádíme motivační systém úhrad, kontrolujeme dostupnost péče a řešíme nedostatek zdravotníků. Pokud tedy budeme krok za krokem pokračovat v nastaveném směru, stane se umístění v první stovce nemocniční péče samozřejmostí,“ uvedl na dotaz ČTK.

Společnost Medbelle upozornila na to, že pro obyvatele není důležité jen to, zda má příslušné město špičkovou nemocnici, ale také infrastruktura a fakt, že péče je k dispozici pro všechny občany. Pokud nemají lidé ke zdravotní péči snadný přístup, je stále co zlepšovat, podotkla firma.

Zatímco pod kvalitu péče spadala v průzkumu spokojenost pacientů nebo třeba úspěšnost léčby rakoviny, do položky infrastruktura byl zahrnut počet špičkových nemocnic a předních lékařských univerzit v určitém městě, počet nemocničních lůžek na obyvatele nebo počet zdravotních sester, chirurgů a psychiatrů na obyvatele. O dostupnosti péče vypovídala cena léků či otázka, zda zdravotnická zařízení slouží všem občanům, nebo pouze bohatým a privilegovaným.

Britská společnost Medbelle v současné době pracuje na projektu takzvané digitální nemocnice, který má umožnit pacientům rezervovat si zdravotní procedury prostřednictvím webové či mobilní platformy.