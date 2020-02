Kvůli ‚kauze Kremlík‘ si poslanci zvou na slyšení Havlíčka i šéfa BIS

PRAHA Už ve čtvrtek bude vicepremiér Karel Havlíček poslancům výboru pro bezpečnost vysvětlovat zakázky na ministerstvu dopravy, které převzal po svém předchůdci Vladimíru Kremlíkovi. Ten navíc v pondělí uvedl, že se ho snažili v jedné z nich uplatit. Předseda výboru Radek Koten bude chtít slyšet i vysvětlení od Michala Koudelky, ředitele tajné služby BIS.

„V médiích se objevily různé spekulace. Rádi bychom se proto dozvěděli relevantní fakta. Pan Kremlík už není ministr, takže nám k tomu nic neřekne. To je věc orgánů činných v trestním řízení. Nový ministr dopravy Havlíček by ale měl vědět víc. Byla také osočena BIS, že by měla plošně špiclovat. Chtěl bych, aby to bylo uvedeno na pravou míru,“ vysvětlil LN Radek Koten (SPD), předseda výboru pro bezpečnost.

Fakt, že zítra zavítá do sněmovny i šéf civilní kontrarozvědky, potvrdil mluvčí BIS Ladislav Šticha. „Potvrzuji, že výbor pro bezpečnost pozval na své nejbližší zasedání ředtiele BIS,“ napsal LN.

Problémů okolo exministra Kremlíka se navršilo v poslední době více. Ministerstvo dopravy nejprve čelilo kritice za nákup systému k elektronickým dálničním známkám za 400 milionů korun bez tendru. Opakovaně se také objevily spekulace, že systém měl na přání zpravodajců umožnit sledovat i posádky aut. To ale BIS odmítla.



„Stejně jako v minulosti jsme i v tomto případě postupovali na základě zákona o zpravodajských službách, který nám dává oprávnění vstupovat do vybraných evidencí vedených státem,“ uvedl ředitel Koudelka v tiskovém prohlášení.

V pondělí navíc přibylo další obvinění z dopravy. Bývalý ministr Kremlík pro Seznam Zprávy uvedl, že mu advokát vlivné pražské kanceláře nabídl úplatek 1,5 milionu v zakázce na mýtného auditora. Mělo se tak stát už před Vánoci při schůzce s Martinem Janouškem z Rowan Legal, která zastupuje společnost CGI.



Kremlík se však neobrátil na policii, ale informoval o údajném úplatku ředitele BIS. Trestní oznámení podal až v pondělí. Stejně tak, ale kvůli pomluvě, se na detektivy obrátil s trestním oznámením i právník Janoušek.