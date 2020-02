Exministr Kremlík tvrdí, že mu nabídli úplatek 1,5 milionu korun. Policii to neoznámil

Praha Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) tvrdí, že u zakázky na auditora mýtného systému mu nabídli úplatek 1,5 milionu korun. S informací se v polovině ledna, když byl ještě ve funkci, obrátil na Bezpečnostní informační službu (BIS), napsal v pondělí s odvoláním na Kremlíka server Seznam Zprávy.

Člen vlády oznámil, že mu nabídli úplatek, potvrdil mluvčí BIS Ladislav Šticha v České televizi (ČT).



Server Seznam Zprávy píše, že Kremlík dostal nabídku úplatku před Vánocemi při schůzce na ministerstvu od právníka Martina Janouška, jehož advokátní kancelář zastupuje mimo jiné společnost CGI, která zakázku na mýtného auditora získala. Mluvilo se podle serveru o tom, jestli ministerstvo dohled nad výběrem mýtného nakonec svěří státní firmě Cendis. „Nabídl mi úplatek,“ řekl Kremlík.

O věci bývalý ministr informoval 14. ledna textovou zprávou ředitele BIS Michala Koudelku, píše server. Setkali se o den později a podle Kremlíka mu ředitel BIS slíbil, že o úplatku promluví s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a také s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Premiér v pondělí Seznam Zprávám napsal, že žádné informace o úplatku neměl.

Podle informací Deníku N se Kremlík o úplatku zmínil jen kontrarozvědce BIS, nikoliv policii a státnímu zástupci, jak mu ukládá zákon. Podle právníků můžou Kremlíkovi hrozit až tři roky vězení za neoznámení trestného činu. Advokát Janoušek odmítá, že by Krelmlíkovi nabízel peníze. Chce na něj podat trestní oznámení pro pomluvu. Případem se už zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu.

„Můžu potvrdit, že jeden z členů vlády se obrátil na ředitele BIS s informací, že se údajně někdo pokusil podplatit. Pan ředitel Koudelka pana ministra upozornil, že by měl co nejrychleji tuto skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení. Zároveň BIS začala připravovat aktivitu, při které by ve spolupráci se státním zastupitelstvím a Policií ČR zajistila potřebné informace,“ řekl mluvčí BIS Šticha v ČT.

Při další schůzce s Janouškem se Kremlík na nabídku 1,5 milionu z prosince zeptal. Janoušek na zvukovém záznamu rozhovoru, na který se SeznamZprávy odvolávají, říká, že nemá nejmenší tušení. „Bylo mi strašně špatně a nevěděl jsem, o čem on mluví,“ řekl právník serveru s vysvětlením, že měl kocovinu.

Ministerstvo dopravy se nakonec rozhodlo zakázku na supervizora mýtného systému zastavit. Kontrolu mýta stát nejspíš svěří státnímu podniku Cendis, oznámil v neděli na twitteru Kremlíkův nástupce ve funkci ministra dopravy Karel Havlíček (za ANO). Uvedl, že stát takto ušetří a bude mít mýtný audit pod větší kontrolou. Výsledek zakázky přitom během minulého týdne posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Kremlíka odvolal Babiš před koncem ledna, podle premiéra manažersky nezvládl situaci kolem zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. Dodavatelem a provozovatelem systému měla být za 401 milionů korun společnost Asseco Central Europe. Zakázka však byla terčem kritiky z řad IT odborníků, opozice i Babiše. Vadilo jim, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) firmu vybral bez otevřeného výběrového řízení, projekt byl podle nich navíc předražený. Stát už ji také zrušil. Babiš kvůli této zakázce minulý týden podal trestní oznámení.