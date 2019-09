Kvůli následkům silného větru se v Česku ocitlo bez elektřiny 20 000 domácností

Praha Kvůli následkům silného větru se v pondělí ráno v Česku ocitlo bez dodávek elektřiny přes 20 000 domácností. Nejvíc jich je ve středních Čechách, řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Příčinou poruch jsou větve a stromy popadané na elektrické vedení. Pracovníci ČEZ jsou v terénu a pracují na obnově dodávek. Společnost E.ON podle mluvčí Boženy Herodesové zatím eviduje jen pár poruch na jihu Moravy.

ČEZ ráno k šesté hodině evidoval 15 poruch na vedení vysokého napětí o hodinu a půl později už jich bylo 26. Vítr se přesunul ze západu do středních Čech. Ve středních Čechách je momentálně bez proudu 15 000 odběrných míst, nejhorší situace je na Kolínsku, Benešovsku, Kutnohorsku, Praze-východ a Praze-západ. Na západě Čech je bez dodávek elektřiny 7000 odběrných míst, a to především na Klatovsku, Domažlicku a Tachovsku. V ostatních krajích je podle Holingerové zatím klid.

Společnost E.ON, která distribuuje elektřinu v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Jihomoravském, Zlínském a částečně i v Olomouckém kraji, má podle Herodesové zatím hlášeno pět poruch na vysokém napětí.

Například ve Slaném řešili hasiči spadlý strom na zaparkovaná osobní auta. Ve Staré Huti jednotky HZS Dobříš spolu s SDH Stará Huť odstraňovaly zlomenou mohutnou vrbu. pic.twitter.com/XBqgNqparB — HZS ScK (@HZS_ScK) September 30, 2019

Mluvčí ČEZ uvedla, že společnost kvůli výstraze meteorologů v noci navýšila počty pracovníků, a to jak v call centru a dispečinku, tak v terénu. Lidé mohou hlásit poruchy na bezplatné lince 800 850 860, ale také na webu www.bezstavy.cz. Podle ČEZ poruchy budou nejspíš přibývat, jelikož vítr má kulminovat kolem 13:00.

Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu do šesté hodiny ranní zaznamenala nejvyšší náraz větru na území Česka Sněžka, kde foukalo rychlostí 157 kilometrů za hodinu. V Kocelovicích nebo Příbrami byla rychlost větru zatím 81 km/h, v Klatovech 75 km/h a v Praze 68 km/h. Během dne by měl být vítr podle meteorologů ještě silnější. Podobně silný vítr v Česku nefoukal už několik měsíců. Meteorologové v neděli upozornili, že padat mohou i stromy oslabené suchem nebo kůrovcem. Navíc je na stromech listí, vítr se tak do stromů bude opírat více než v zimě. Slábnutí větru očekávají během pondělního večera, výstraha platí do pondělních 20:00.