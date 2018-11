Léčba cukrovky zažila ohromný skok, tvrdí Milan Kvapil, přední český diabetolog

Třetina Čechů má k cukrovce zděděné vlohy. Chorobě pak neutečou, vždycky je dožene. Správnou životosprávou ji však dokáže odsunout tak, že se projeví až v sedmdesáti letech. A pak už nebude moct tolik škodit, říká předseda Diabetické asociace ČR Milan Kvapil. Rozhovor s ním pro sobotní vydání LN připravil Pavel Bartošek.

LN: Nejnovější data ukazují, že počet lidí s cukrovkou letos nejspíš už přesáhl jeden milion. Je to tak?

Ano. Je to velice pravděpodobné.

LN: Co je vlastně příčinou takové epidemie?

Cukrovka neboli diabetes je nemoc, která má několik různých mechanismů vzniku. Rozlišujeme několik druhů této nemoci, především diabetes prvního typu a diabetes druhého typu, ale známe třeba i těhotenskou cukrovku. Diabetes prvního typu má zhruba pět procent pacientů. Jsou to nemocní, kteří nemají vlastní inzulin a jejich život závisí na tom, že si ho budou dodávat injekčně. Většinou se tato choroba objevuje už v­ mladším věku, ale může vzniknout i ­v dospělosti.

LN: Takže když se mluví o epidemii cukrovky, tak se myslí diabetes druhého typu?

Většina pacientů, kteří tvoří tu epidemii, jsou diabetici druhého typu. Tato nemoc souvisí spíše s tím, že tělo nedokáže inzulin využívat, a vzniká z mnoha různých důvodů. Zjednodušeně se dá říct, že zhruba u třetiny populace jsou k ní vrozené genetické předpoklady. A rozvíjejí se zejména tehdy, když dotyčný tuto vlohu zdědil, méně se pohybuje a přibere na váze.

LN: Takže problém je hlavně na straně životosprávy?

To je přesné. Lidé na jedné straně, což je velký úspěch civilizace a medicíny, žijí déle. Průměrná délka života se prodloužila od války asi o třicet let. Na druhé straně žijí pohodlněji, přibrali na váze a méně se pohybují. To vede k ­tomu, že žijeme tak dlouho, že máme čas, aby se diabetes objevil. Podle posledních dat, která máme k dispozici, je průměrný věk diabetiků u­ nás mezi pětašedesáti a sedmdesáti lety. Takže je vidět, že je to nemoc spíše středního a­ vyššího věku.