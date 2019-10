Lennonovu zeď v Praze zakryje lešení. Za čtvrt milionu dostane nový kabát a stane se hlídanou galerií

Praha Slavnou Lennonovu zeď na pražské Kampě skryje na několik týdnů lešení. Vlastník zdi, Řád Maltézských rytířů, zahájí avizované opravy, které ho vyjdou zhruba na čtvrt milionu korun. Přípravy na rekonstrukci - tedy zábor pozemku a stavba lešení - začnou na Velkopřevorském náměstí už o tomto víkendu, samotná oprava pak zřejmě v úterý. Zeď Johna Lennona bude nově venkovní uměleckou galerií.

Řád v létě kritizoval, že se zeď a její okolí stala místem nelegálního sprejerství podněcovaného některými turistickými agenturami. Proto se ji rozhodl opravit a přeměnit na venkovní galerii. Na zdi by pak nově měla být jen díla s lennonovskou symbolikou, a to od profesionálních umělců.



„Opravíme poškozenou římsu vrchní koruny zdi, dojde také ke statickému zabezpečení historického portálu a celkovému zpevnění zdi. Lennonova zeď pak dostane i nový nátěr,“ uvedla za Řád maltézských rytířů Eva Ticháková s tím, že se zatím jedná o uměleckém záměru nové podoby zdi. Menší část zdi by pak měla být určena i pro veřejnost.

Naplánovaný rozsah prací postačí k uvedení zdi do „důstojného technického stavu“. „Původně byly ve hře i náročnější úpravy, ty by ale znamenaly, že se zeď ocitne pod lešením i na několik měsíců. Pokud by stavbě nepřálo počasí, hrozilo by navíc, že se práce protáhnou do dalšího roku,“ vysvětlila zástupkyně řádu Hedvika Čepelová z AMI Communications.

Po skončení technických úprav řád zeď slavnostně představí v nové podobě. Akci plánuje na polovinu listopadu, chce ji spojit s oslavami 30. výročí sametové revoluce.

Zeď pamětním místem

Místostarosta Prahy 1 Petr Hejma uvedl, že se současně vypracovává řád místa. „Lennonovu zeď chceme prohlásit pamětním místem. Návštěvník bude mít povinnost se na místě chovat určitým způsobem, což bude mít na starost městská policie,“ upřesnil s tím, že s ohledem na místní obyvatele nebude povolen kupříkladu busking. „Samozřejmě nebudeme nikomu bránit, aby si s kamarády vzal kytaru a šel si zazpívat písně kapely Beatles. Cílený busking ale podporovat nebudeme,“ dodal.

Praha 1 v létě po schůzce s řádem přislíbila, že u zdi instaluje bezpečnostní kamery a posílí policejní hlídky. Řád předtím upozornil na to, že některé agentury lákají cizince na procházku metropolí spojenou s konzumací alkoholu, zavedou je Kampu a u zdi jim rozdají spreje. Turisté pak na zeď psali a kreslili nesmyslné či sprosté vzkazy a symboly. Maltézští rytíři kvůli tomu podávali trestní oznámení na neznámou osobu pro podezření z porušování majetkových práv, policie však oznámení podle Čepelové následně odložila, protože shromážděné důkazy neumožnily identifikovat konkrétní pachatele.

Lennonova zeď patří k Maltézské zahradě. Nápisy a básně se na místě začaly objevovat v 70. letech minulého století. Kromě textů tu byl i portrét člena skupiny The Beatles Johna Lennona a u zdi se konaly vzpomínkové akce na něj. Zeď několikrát nechala přemalovat za minulého režimu komunistická moc, nápisy se zde ale vždy objevily znovu. V roce 2014 někdo zeď natřel na bílo a napsal na ni Wall Is Over (Zeď skončila). K akci se přihlásila umělecká skupina Pražská služba, která tak prý chtěla dát prostor novým nápisům. Letos v březnu pomalovaly zeď mírovými poselstvími dvě desítky umělců.