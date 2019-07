Lennonova zeď bude uměleckou galerií. Skončí neřízené sprejování i busking, přibudou kamery a ostraha

Praha Památní místo Johna Lennona a symbol svobody bude mít novou tvář. Lennonova zeď projde rekonstrukcí, navrátí se jí původní pietní charakter, zakáže se sprejování a nainstalují se kamery. V plánu je také informační osvěta o historii a symbolice místa. Vyplynulo to z úterní schůzky zástupců Prahy 1 a Řádu maltézských rytířů.

„Jsem rád, že jsme se dohodli na společném postupu a nejsme proti sobě. Navrátíme místu pietu a původní lesk. Zeď nadále ponese odkaz, který měla doposud, ale v uměleckém duchu. Plánujeme také informační kampaň o její historii,“ řekl za vedení Prahy 1 místostarosta Petr Hejma (Starostové a nezávislí) a dodal, že šlo o první společné jednání a další budou následovat.



Mluvčí Suverénního řádu maltézských rytířů Hedvika Čepelová uvedla, že nový vzhled zdi má být návratem k symbolice Johna Lennona tak, jak ji lidé znali dříve. „Dnešní podoba to připomíná jen velmi vzdáleně,“ reagovala na vulgární nápisy i obrazce, které se na zdi objevují. „Chceme důstojnou připomínku místa,“ dodala. Uvedla, že i Řád je s postupem a komunikací Prahy 1 spokojen.



Podle Petra Hejmy měli maltézští rytíři radikálnější přístup a podobu i funkci místa tak, jak je známe dnes, chtěli zrušit. „Chápou však, že by to nebylo úplně správné. Sprejování povoleno nebude, ale je k dalšímu řešení, jakým způsobem bude zeď sloužit lidem a svému účelu,“ dodal s tím, že on sám by si uměl představit menší část zdi vyčleněnou za účelem psaní vzkazů.



Podle Hejmy je na vedení Prahy 1, aby ohlídalo, že nebude docházet k vandalismu, neřízenému sprejerství a alkoholovým party, které tu pořádala například agentura Riverside Parties. Vedení městské části u zdi nainstaluje bezpečnostní kamery, posílí v dohledné době hlídky strážníků a plánuje sanaci posprejovaných stromů.

Současný vzhled zdi zmizí

Řád maltézských rytířů chce zeď v blízké době rekonstruovat. Současné graffiti a nápisy čeká přetření, plánuje se i oprava zhruba tři sta let starých pískovcových kamenů u vstupu do Velkopřevorské zahrady. Ta si zřejmě vyžádá také konzultaci památkářů. Pak by se na vzniku nové podoby oblíbeného Lennonova mementa měli účastnit spíše profesionální umělci, kteří by měli vytvářet skutečné umělecké hodnoty se vztahem k odkazu Johna Lennona. „Místo nápisů by tak na zdi měly převažovat spíše obrázky a původní ikony. Dnes na ní Lennona ani havlovskou tematiku už příliš nenajdeme,“ nastínila za maltézské rytíře Hedvika Čepelová z AMI Communications.



Původní návrh exministryně obrany a zdejší obyvatelky Karolíny Peake udělat ze zdi částečnou plakátovací plochu, tak šel stranou. Místní, společně i třeba s francouzskou ambasádou sídlící naproti Lennonovy zdi, teď mají podle místostarosty Hejmy jediný požadavek - aby nedocházelo k hlasitému buskingu a Velkopřevorské náměstí bylo přes den volně průchozí.



Informační osvěta a žádný busking

Na místě Lennonovy zdi má být také v několika jazykových mutacích vysvětlen příběh místa, jeho význam i odkaz a důvod, proč zde lidé psali vzkazy. „Jezdí sem i školy z celé republiky, ale jak jsme se dozvěděli, občas dětem řeknou, že se na zeď maluje, ale neuvedou důvod,“ myslí si místostarosta Petr Hejma. V jednání je tak i jakýsi infopoint, který by měl udávat mantinely pro chování návštěvníků u zdi.



To se týká i hudebních vystoupení. „Nechceme zde busking a aby za něj lidé na tomto místě vybírali peníze. Když si budou chtít jít zahrát, mohou, ale jen se záměrem podpořit atmosféru místa,“ řekl Hejma. Spontánní zazpívání s akustickou kytarou je tak podle něj v pořádku.

Trestní řízení policie zatím nezahájila

Jak již server Lidovky.cz psal dříve, začátkem července podal majitel Lennonovy zdi – maltézští rytíři – trestní oznámení na neznámého pachatele. Policisté se podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové trestním oznámením zabývají. „Doposud ale nespatřujeme důvody k zahájení úkonu trestního řízení,“ uvedla v pondělí. Policie si po Řádu maltézských rytířů vyžádala upřesnění důvodu oznámení. Těm vadila zejména podnikatelská činnost agentur, které ve večerních hodinách vodí alkoholem posilněné skupiny turistů k Lennonově zdi, kde jim rozdávají sprejerské barvy.