Pokles výroby v Liberty by znamenal hromadné propouštění, říká odborář Ďurčo

Liberty Ostrava chrání před věřiteli od loňského prosince moratorium vyhlášené soudem. Věřitelé, jichž je podle soudu více než 1 300, ale musejí schválit restrukturalizační plán, který firma nyní předložila. Podle něj Liberty počítá s poklesem výroby o 60 procent.

„Slibuje investice do společnosti, ale to je ve skutečnosti jen návrat malé části z mnoha miliard vyvedených majitelem z Ostravy v minulých letech. Podle prvotních informací z plánu pana (Sanjeeva) Gupty by se navíc plná výroba mohla rozjet až v příštím roce. Počet zaměstnanců by se snížil o více než 3 000 a další tisíce lidí by přišly o práci v dodavatelských firmách. To není záchrana, ale totální destrukce ocelového srdce naší země!“ napsal Ďurčo.

Na vyjádření reagovala mluvčí podniku Kateřina Zajíčková, která uvedla, že společnost Liberty Ostrava žádné propouštění neplánuje.

„Takováto informace v rámci restrukturalizačního plánu není. Liberty Ostrava neplánuje žádnou redukci zaměstnanců, kromě přirozených odchodů, jako jsou například odchody do důchodu,“ reagovala Zajíčková na slova Ďurča.

Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl ČTK, že je pro něj zásadní, že restrukturalizační plán pořád počítá s prvovýrobou.

Většina provozů v ostravské huti stojí, protože se Liberty stále nedohodla s dodavatelem Tameh Czech na dodávkách energií. Tameh dodávky energií zastavil a v prosinci skončil v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila a dluží mu skoro dvě miliardy korun.

Většina zaměstnanců obou firem je od loňského 22. prosince doma. Podle odborářů nyní pracuje okolo 1 600 zaměstnanců huti.

Mluvčí ostravské huti Kateřina Zajíčková v pondělí uvedla, že se v podniku znovu rozjíždějí válcovací tratě. Pracuje se podle ní také na instalaci nového parního generátoru, který bude uveden do provozu příští týden a umožní huti bezpečně udržovat teplo v koksárenských bateriích.

Minulý týden Liberty informovala, že její restrukturalizační plán má dvě varianty postupu. Varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne. Plán B počítá s řešením bez Tamehu, i v tomto případě chce firma navyšovat produkci na válcovacích tratích, ale s využitím dovážených bram (široké kvádry používané k následnému válcování plechů, pozn. red.). Minulý měsíc Liberty rovněž navrhla, že by Tameh převzala.