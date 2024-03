Za návrat černého kašle mohou i nové vakcíny, říká virolog. Upozorňuje i na vliv migrace z východu

Lidovky.cz: Laik by nyní řekl, že viry vystřídaly bakterie. Po virovém covidu nás zaskočil černý kašel a tuberkulóza. Jak to vnímáte?

Uvědomuji si, že to svádí k této jednoduché zkratce, ale ve skutečnosti to tak jednoduché není. V přírodě cirkulací patogenů virového či bakteriálního původu nastávají různé cykly. Víme, že v době covidu se nikterak neprojevila například chřipková epidemie.

Částečně i díky tomu, že se úpěnlivě dodržovala hygienická pravidla a chřipka nenacházela možnost k tomu, aby se cirkulací viru uplatnila mezi lidmi. Existuje cosi jako virová interference. Když je buňka napadena nějakým virem, tak se zpravidla už neuplatní jiný virus, který by jedince nakazil. Tedy jednoduše řečeno, není pro něj místo, poněvadž existuje přirozená imunita hostitelských buněk, které vyvíjejí protivirové faktory a ty brání následné infekci jiným virem.

Lidovky.cz: Je veřejnost, i ta odborná, po covidové pandemii citlivější na rostoucí výskyty nemocí? Bliká nám dřív pomyslné červené světlo?