Máte covid? Návod, jak snížit riziko nákazy ostatních členů domácnosti

PRAHA Každý pátý s covidem v Česku se nakazil v rodině, vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. V žebříčku míst s nejvyšší mírou rizika nákazy se před domácnosti dostaly už jen případy infekce chycené na pracovištích, kde se od začátku epidemie do poloviny října nakazilo přes 40 procent všech pozitivně testovaných.

Zatímco řada firem přechází během koronavirové pandemie na práci z domova – což má napomoci snížit počet nákaz na pracovištích –, domácnosti se, i v důsledku vládou zavedených uzávěr, semkly ještě pevněji.

Lidovky.cz přinášejí podrobný návod praktických lékařů a Státního zdravotního ústavu, jak eliminovat riziko přenosu nákazy na ostatní členy společné domácnosti.

1. Zůstat doma, nevycházet ani na nákup

Nemocný, ale i ten, kdo o nakaženého covidem pečuje, by měl zůstat doma. Jestliže je potřeba obstarat nákup potravin či léků, je namístě požádat o pomoc jinou osobu. Ve větších městech si lze nákup objednat telefonicky nebo online. V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku přede dveřmi či na jiném podobně vhodném místě.

2. Izolovat se od zbytku rodiny, často větrat

Nemocný by měl využít jednolůžkový pokoj, ideálně se samostatným WC a koupelnou. Opouštět pokoj by měl jen v nezbytných případech a striktně jen s nasazenou rouškou či respirátorem. V domácnosti je nutné důsledně zavírat dveře. Pro každého člena domácnosti platí zpřísněná hygienická pravidla a nutnost používat ochranné pomůcky, jako jsou ústenky a rukavice. Není-li možné vyčlenit v domácnosti samostatný pokoj, lůžka by měla být umístěna nejméně metr od sebe a pokoj by měl být dostatečně větrán.

3. Vlastní ručník a pečlivá dezinfekce koupelny a WC

Pokud to nejde jinak a nakažený sdílí koupelnu či toaletu i s ostatními členy domácnosti, musí ji používat až jako poslední, nezbytný je pravidelný úklid. Člověk v domácí izolaci musí mít výhradně svůj ručník, zřetelně odlišený od těch užívaných ostatními, a vlastní mýdlo, které užívá jen on sám.

4. Jíst u sebe v pokoji a vyčleněným příborem

Snídat, svačit, obědvat, večeřet je nakaženým doporučeno jen v onom zmíněném izolovaném pokoji. Použité nádobí a příbory by ideálně měly být vyčleněné jen pro potřeby nemocného – je nutné je mýt buď ručně v horké vodě s čisticím prostředkem, otřít speciálně vyčleněnou utěrkou, lze použít i myčku nádobí.

5. Jak nakládat s prádlem nemocného

Prádlo nakaženého je doporučeno prát při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu, ideální jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, i sušení a žehlení prádla je doporučeno na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Při manipulaci se znečištěnými materiály je nutné používat jednorázové rukavice a plastovou zástěru, očistit je nutné veškeré povrchy v okolí pračky. Po manipulaci se špinavým prádlem je potřeba si důkladně umýt ruce mýdlem a teplou vodou. Prádlo infikovaného se nemá dostat do veřejné prádelny.

6. Odpady dát do dvojitého pytle a pořádně zavázat

Veškerý odpad od osoby v izolaci – včetně roušek a kapesníků – by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky, který je po naplnění nutné pevně zavázat. Plastový pytel by pak měl být vložen do dalšího pytle, znovu zavázán a až poté vyhozen do kontejneru na odpad.

7. Jak se dostat do „covid hotelu“

Má-li nemocný lehčí průběh nemoci a z nějakého důvodu nemůže či nechce pobývat s ostatními členy rodiny v jedné domácnosti, může využít služeb zpoplatněného „covid hotelu“. Kupříkladu v Praze byl jako první tohoto druhu otevřen hotel Legerova 9. Základní sazba za pobyt činí 1000 korun za noc bez stravy, doobjednat lze i celodenní stravu či donášku jídla z jiných restaurací, v nabídce je i možnost praní prádla. V ceně je i donáška léků či služba lékaře na telefonu. Hotel funguje bezkontaktně. Zákazník si pokoj zarezervuje online či telefonicky, s recepcí pak po celou dobu komunikuje bezkontaktně. Pokoj má silné wi-fi připojení a televizor. Host nesmí po dobu svého pobytu opustit pokoj. Po skončení jeho izolace projde pokoj jednodenní karanténou, během níž je vydezinfikován i speciálním ozónovým přístrojem.

V každém kraji by měly vzniknou alespoň dva „covid hotely“ – jeden pro lidi v karanténě či pro pacienty, kteří se vrátí z nemocnice a již nejsou pozitivní na covid-19, druhý pro pozitivně testované, kteří nevyžadují lékařskou péči.

8. Co dělat, když se zhorší příznaky nemoci

Jestliže u nakaženého či u osoby, jež o takového pečuje, došlo ke zhoršení zdravotního stavu, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Nejedná-li se o nouzovou situaci, doporučuje se zatelefonovat svému praktickému lékaři či do nemocnice. Pokud se jde o stav nouze a je nutné volat sanitku, je nutné informovat, že jde o covid.

9. Co hrozí při porušení karantény

Za porušení nařízené karantény hrozí pokuta až tři miliony korun, přičemž její porušení může být postihováno i zpětně.