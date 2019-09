Měla projev jako Goebbels, potřebovala by přes držku, napsal ke Gretě chomutovský tajemník ČSSD

PRAHA Emotivní projev šestnáctileté aktivistky Grety Thunbergové na pondělním klimatickém summitu OSN v New Yorku budí vášně. Zejména pak mezi politiky, a to i v těch nejnižších sférách. K proslovu, v němž studentka kritizovala státníky za nečinnost v boji se změnami klimatu, se nevybíravě vyjádřil i tajemník chomutovské ČSSD. Mladou Švédku, jež by dle něj měla „dostat přes držku“, přirovnal k nacistovi Josephu Goebbelsovi.

Zklamali jste všechny mladé lidi, vytkla světovým státníkům na summitu OSN Greta Thunbergová „Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství,“ pronesla počátkem týdne Thunbergová směrem ke světovým vůdcům na půdě OSN v americké metropoli, do níž dorazila koncem srpna na ekologické jachtě. Záznam s její řečí, kterou velmi prožívala, obletěl svět. Greta zaujala i řadu tuzemských politiků, včetně tajemníka chomutovské ČSSD Petra Troníčka. VIDEO: Vzali jste mi dětství a sny, vyčetla státníkům Greta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu „Měla projev jak Goebbels, ale jinak je ok,“ napsal Troníček na adresu Thunbergové, jíž připodobnil v diskuzi na Facebooku k jednomu z nejvyšších nacistických představitelů, říšskému ministru propagandy Josephu Goebbelsovi.

„Čím dál tím víc souhlasím s (Jaroslavem) Hanákem, že by potřebovala přes držku,“ dodal vzápětí s odkazem na bezmála tři měsíce starý výrok prezidenta Svazu a průmyslu a dopravy (Hanák se později za své tvrzení omluvil, pozn. red.). Komentář tajemníka chomutovské ČSSD Petra Troníčka k projevu švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové. Co konkrétně Troníčka k takovým slovům přimělo a zda si za nimi i s odstupem času stojí, není známo. Tajemník chomutovské ČSSD na opakované dotazy serveru Lidovky.cz do uzávěrky textu nereagoval. Ke komentování záležitosti se neměli ani ostatní zástupci sociální demokracie, a to včetně předsedy chomutovské buňky Radka Scherfera, šéfa krajské organizace Miroslava Andrta či samotného lídra strany Jana Hamáčka, které redakce neúspěšně oslovila s žádostí o reakci. Macron vyčetl Gretě, že působí ve společnosti rozbroje. Trump se mladé Švédce vysmál Troníčkovo vyjádření naopak nenechali bez povšimnutí politici z jiných subjektů, například někdejší europoslanec a šéf hnutí Hlas Pavel Telička. „Prosím ČSSD o upřesnění, zda se opravdu jedná o funkcionáře její strany nebo SPD,“ rýpl si na svém twitterovém profilu.