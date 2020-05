Měření teploty na pracovišti je zásahem do osobní integrity člověka. Je ovšem oprávněné

PRAHA Měření tělesné teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště je zásahem do osobní integrity člověka, vzhledem k nutným hygienickým opatřením je ale oprávněné. Po skončení mimořádné situace už ale nebude důvodné a firmy ho budou muset zrušit. Vyplývá to z vyjádření na webu Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), na které v pátek upozornil server Česká justice.

Kvůli epidemii nového koronaviru měří tělesnou teplotu lidem vstupujícím do objektů nejen některé firmy, ale i instituce.



„Měření tělesné teploty zaměstnanců, případně i dalších osob vstupujících na pracoviště, pomocí termokamer či rámů obsahujících senzor na měření teploty, je určitým a dosud bezprecedentním zásahem do osobní integrity člověka s možným dopadem do osobnostních práv v případě nevpuštění do objektu,“ uvedl ÚOOÚ.



Úřad dále uvádí, že ani za nouzového stavu není měření teploty výslovnou právní povinností. S přihlédnutím k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením ho však lze z hlediska zákona považovat za oprávněný zájem zaměstnavatele. Pokud se zaměstnavatel kvůli zvýšené tělesné teplotě dohodne s pracovníkem například na práci z domova, jedná se z pohledu pravidel ochrany osobních údajů o oprávněný postup, uvádí ÚOOÚ.

Jestliže firma výsledky měření ukládá spolu s údaji umožňujícími identifikaci konkrétní osoby, vztahují se na ně pravidla platná pro zpracování osobních údajů. Zaměstnavatel by v takovém případě měl postupovat přinejmenším po předběžné konzultaci se zdravotníky. Nezbytnost měření teploty a ukládání zjištěných údajů musí správce dat průběžně posuzovat.

ÚOOÚ zdůrazňuje, že opatření, která lze v mimořádné situaci považovat za nezbytná, budou po návratu k normálnímu stavu postrádat důvodnost. „Jejich znovuzavedení by mohlo přicházet v úvahu pouze v případě, že by se taková situace opakovala,“ uvedl úřad.