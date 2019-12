Tak zlé oči jsem u štěněte ještě neviděl, vzpomíná psovod ovčáka Messiho Pavel Petr

JINDŘICHŮV HRADEC Jako by to jméno bylo předurčeno pro velké výkony. Messi. Po celém světě jej proslavil argentinský fotbalový šikula. V Česku mu však dělá reklamu ještě jeden jeho nositel – čtyřletý belgický ovčák. Slouží u vojenské policie a v září uspěl v prestižním závodě, což mu vyneslo ocenění nejlepšího armádního psa.

Takzvaný celoarmádní přebor, v němž se soutěží o nejlepšího psovoda a psa ministerstva obrany, resort obnovil po deseti letech. V tomto roce se jej zúčastnilo dohromady patnáct dvojic, které zápolily v šesti kategoriích.

Dovednost a sehranost musely předvést například při zadržení střílející osoby, dopadení pachatele za asistence vrtulníku nebo během přesunu v terénu, jehož součástí bylo i brodění.

Messi s rotným Pavlem Petrem, vojenským policistou z posádky Dobronín na Jihlavsku, vyhráli ve čtyřech disciplínách. V další skončili druzí, a tak nepřekvapí, že se stali i absolutními vítězi.

„Nerad hodnotím psa podle umístění na závodech. Stává se totiž, že ten nejlepší někdy skončí kvůli drobným chybám až čtvrtý. I kdyby se ale Messi umístil na páté příčce, pro mě by byl nejlepší,“ líčí v rozhovoru pro server Lidovky.cz pětačtyřicetiletý psovod, který u vojenské policie působí od roku 2014. Předtím sloužil bezmála šestnáct let v armádě – u 4. brigády rychlého nasazení.

„Ještě nikdy se mi u žádného jiného psa nestalo, že by celý týden ani na chvíli nepolevil v koncentraci. A to jsme na disciplínu čekali i osm hodin. Až jsem z toho byl dojatý,“ vypráví Pavel Petr, jemuž „rukama“ prošlo před Messim už šest psů.

Jeho společná cesta s Messim započala v prosinci 2015. Rotný tehdy potřeboval nového služebního psa a po zkušenostech se šesti ovčáky německými se tentokrát rozhodl pro belgického – tedy rasu malinois neboli maliňáka, jak familiérně říkají chovatelé.

Vojenský policista Pavel Petr a belgický ovčák Messi.

„Když jsem u svých známých viděl, jaké mají s maliňáky potíže, nikdy jsem si na ně netroufl. Je potřeba mít zkušenost, trpělivost, protože jsou tak trochu jako zbraň. Nakonec jsem si ale řekl, že to zkusím,“ líčí vojenský policista.

Jeho obavy se potvrdily záhy poté, co si dvouměsíční zvíře přivezl domů. Od první chvíle prý bylo jasné, že Messi – pocházející z vrhu, v němž všechna štěňata dostala jména po fotbalistech –, bude vskutku zavilý bojovník. Během jejich první společné noci nesl Petr svému čtyřnohému parťákovi do kotce na zahradě velkou kost. Chtěl jej zabavit, aby neštěkal a nerušil tak sousedy. Jenže než mu ji stačil předat, pes na něj skočil a kost uzmul.

„To byl začátek výcviku. Tohle jsem mu nemohl dovolit, rázem bych měl zaděláno na problém. Chtěl jsem ho proto potrestat tak, jak se štěňata trestají; chytnout za kůži. Jenže v tu chvíli mi těmi svými jehličkami prokousl ruku naskrz,“ vzpomíná rotný.

Pomohl elektrický obojek

I přes krvácející zranění a psův odpor vytrval. Nemohl Messimu dopřát pocit vítězství. „Celou dobu vrčel a upřeně na mě zíral. Tak zlé oči jsem u štěněte ještě neviděl.“ Obdobně spolu „bojovali“ několik měsíců. Agilní maliňák chvílemi nereagoval na pokyny tak, jak by si jeho pán představoval, zejména pak ve společnosti jiných psů, lidí či lesní zvěře. Obracet k lepšímu se jejich vztah začal až po necelém roce. Mimo jiné i díky elektrickému obojku.

Pes vojenské policie Messi se svou charakteristickou černou skvrnou na jazyku.

„Ochránci zvířat se mnou nebudou souhlasit, ale pokud se jej lidé naučí používat, je to výborná výcviková metoda,“ míní Petr s tím, že by takový obojek měl využívat pouze odborně proškolený chovatel. „Když jej používáte dobře, dokonce tím upevníte vztah se psem, protože na něj nikdy fyzicky nesáhnete,“ doplňuje Petra rotmistr Martin Vlček, hlavní kynolog dobronínské posádky vojenské policie. Výboj elektrického obojku zvíře podle něj pochopí tak, že jej potrestala vlastní hloupost, a chyby se příště vyvaruje.

Rotný Petr a jeho srstnatý kolega primárně zabezpečují chod muniční základny v Dobroníně. V případě potřeby však pomáhají také policii. Oba jsou připraveni na nasazení v jakékoliv zahraniční operaci, pokud by si to situace žádala. Pavel Petr sám už tři absolvoval ještě coby příslušník armády – dvakrát byl v Kosovu, jednou v Afghánistánu.

Mimo práci spolu tráví čas na zahradě či na procházkách. „Messi chce pořád makat. Tudíž ať děláme cokoliv, neustále ho přitom učím, kupříkladu jak se chovat v lese, k houbařům nebo ke zvěři,“ popisuje vojenský policista. „A jeho to nesmírně baví.“

Naopak jestli tento čtyřletý belgický ovčák něco dělal s nelibostí, byl to pohyb ve vodě. Na to se však dvojice ve výcviku zaměřila a tento odpor postupně odbourala. Nyní maliňákovi s charakteristickým černým flíčkem na jazyku nečiní problém skočit pro klacek do rybníku či zastavit nebezpečného pachatele navzdory stříkající vodě. Ostatně vyhledání, označení a zadržení nepřítele za jakýchkoliv podmínek údajně představuje jeho nejsilnější stránku.

Týmová práce

Messi však není jediným výrazným zvířecím reprezentantem vojenské policie. U sboru nyní slouží dohromady přibližně šest desítek psů. Rozděleni jsou do dvou kategorií – na hlídkové a speciální, kteří vyhledávají zbraně, výbušniny a drogy. Mezi ty úspěšnější se řadí i brzy devítiletý belgický ovčák Rony, který loni sbíral jeden vavřín za druhým, a to i na mezinárodních akcích.

„Není to jen o mně. Jde o týmovou práci. Bez lidí, které mám kolem sebe, se neobejdu,“ líčí skromně Pavel Petr. Vyzdvihuje přitom zejména podporu velitelů a práci figurantů, kteří neváhají navléct se do pěnových obleků a dobrovolně vystavit své tělo psím tesákům. Břicho, ramena, stehna. Nejen tam denně pociťují jejich sevření. Stačí jediné kouzelné slovíčko, které má každý psovod jiné. A roztomilí tvorové se mění v ochránce zákona, v jejichž hledáčku se ocitnout rozhodně nechcete.