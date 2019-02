‚Osiřeli‘ v Afghánistánu. Ovčáci po padlém vojákovi mají nové psovody, cvičí na zkoušky

GRABŠTEJN Půl roku měli pomáhat spojeneckým silám na misi v Afghánistánu. Jejich úkol ve válkou zmítané zemi však loni v říjnu skončil předčasně. Psi Doky a Bred se do vlasti vrátili po dvou měsících, když zahynul armádní kynolog Tomáš Procházka. Nyní už jsou pod dohledem nových psovodů a připravují se na další úkoly.

Centrum vojenské kynologie - Chotyně Armádní kynologické centrum sídlí v areálu hradu Grabštejn na Liberecku nedaleko polských hranic. Přesunul se sem v polovině minulého století z Mladé Boleslavi, kde byly kasárna v centru města. „Nyní je psinec umístěný v historických zahradách hradu, kolem jsou lesy, prostory pro samotné venčení a výcvik jsou ideální,“ říká na adresu grabštejnského sídla kynolog centra, nadpraporčík Michal Kratochvíl.

Dva kříženci belgického a německého ovčáka doprovázeli dvaačtyřicetiletého vojáka, jenž byl povýšen inmemoriam na štábního praporčíka, v operaci v provincii Herát. Během převozu materiálu na dostavbu základny Šindánd na ně však zaútočil afghánský útočník. Procházka střelbu nepřežil. Jeho psi zůstali nezraněni a po pár dnech se armádním speciálem společně s ostatky kynologa vrátili do Česka.



„Po psychické i fyzické stránce přijeli v dobrém stavu. Změny chování ovlivňující službu jsme na nich nezpozorovali,“ tvrdí s odstupem více než čtvrt roku náčelník Centra vojenské kynologie, podplukovník Andrej Vítek.

Doky a Bred se záhy po návratu podrobili veterinární prohlídce. Následně byli na 28 dní umístěni do karantény pro případ, že by se u nich projevila onemocnění spojená s pobytem v zahraničí. V tu chvíli už bylo zřejmé, co je čeká dále. Šéf střediska Vítek ve spolupráci s kynologem nadpraporčíkem Michalem Kratochvílem rozhodli, jakým psovodům budou přiděleni. Ti s nimi postupně navazovali kontakt.

Dokyho, vycvičeného na vyhledávání výbušnin, dostal na starosti rotmistr Petr Bečka, jenž má s podobnou kategorií vojenských psů letité zkušenosti. Bred, který byl tím, kdo štěkotem vyprovázel padlého vojáka Tomáše Procházka po návratu do Česka, byl přidělen rotmistru Michalu Hajnému. Ten aktuálně pomáhá speciálním silám v Prostějově. Skoro čtyřletý Bred, vycvičený na strážní a hlídkovou službu, se s ním připravuje na další afghánskou misi. Zúčastnit by se jí měl ještě v letošním roce.

Bred na kbelském letišti v Praze vyprovází kynologa Tomáše Procházku.

V současnosti má armáda nasazené v zahraničních operacích dva služební psy, oba ve zmiňované islámské republice. Do akce mimo české území by se mohl dostat v budoucnu opět i Doky. Záleží ale na tom, jak bude plnit úkoly a zdali přítomnost takto vycvičeného psa bude na misích potřeba.

Vášnivý aportér

Obě zvířata, která mají sloužit v armádě ještě řadu let, momentálně prochází opětovným výcvikem. „Jednou z částí je takzvaná socializace, tedy sblížení psa a psovoda,“ vysvětluje Andrej Vítek. „Pes je ovladatelný, plní co má, ale je třeba, aby si zvykl na nového člověka.“



Psovod Petr Bečka si prozatím spolupráci s Dokym pochvaluje. Vojenské kynologii se věnuje téměř deset let a brzy tříletý ovčák je jeho pátým psem. Řadí jej ovšem mezi šikovnější. „Nejprve o mě nejevil žádný zájem. Honil si klacky, měl svůj svět. Musel jsem mu přijít na chuť,“ přibližuje Bečka počátky vzájemného vztahu.

Vojenský kynolog Petr Bečka s křížencem belgického ovčáka Dokym ve výcvikovém centru v Grabštejně.

Nyní je však na Dokym patrné, že si nového psovoda oblíbil. Takřka se od něj nehne, poslouchá jeho pokyny a radostně poskakuje kdykoliv Bečka vytáhne z kapsy míček. „Je to vášnivý aportér. Má rád hru s balonkem, házení klacků, zároveň je žravý, miluje pamlsky, tak není problém cvičit s ním poslušnost,“ říká kynolog s tím, že patrně není nic, čemu by se jeho čtyřnohý parťák stranil.



Denně spolu stráví spoustu hodin. Doky se zdokonaluje ve vyhledávání na vozidlech, v domech i na otevřených prostorech. Vše je směřováno k tomu, aby při březnových zkouškách uspěl a obhájil kategorii, tedy výcvik na speciální práce ve vyhledávání výbušnin.