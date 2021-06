Starostové vymysleli, jak zablokovat svéráznou předvolební kampaň Okamurovy partaje

Praha Boj o voliče má, zvláště před volbami do sněmovny, různé formy. Někdy se však zrak politiků odvrátí od mas, kterým přijdou do schránek hlasovací lístky, a zaměří se raději na sabotáž soupeřovy kampaně. Jako v případě některých starostů a neobyčejného předvolebního tažení SPD Tomia Okamury.

Ten plánuje do českých luhů a hájů vypravit volební kamion „SPĎák“. Na to ale mají samosprávy potenciální protitah: ceduli se zákazem vjezdu kamionů, respektive vozidel nad určený váhový limit.



„Skutečně jsem na takovou úvahu u starostů narazil,“ řekl serveru Lidovky europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv (SMS) Stanislav Polčák. Jednalo se prý o jeho kolegy z hnutí STAN v Pardubickém kraji. Konkrétnější být však nechtěl kvůli účasti „Okamurovců“ v zastupitelstvech zmíněných malých měst a vesnic. Tomio Okamura na dotazy webu Lidovky.cz do uzávěrky textu nereagoval.

Obce mají totiž ve svém arzenálu možnost zřídit u svého území značku, která vjezd těžkotonážním nákladním automobilům znemožní. Číhají v tom však administrativní nástrahy.



Jak vysvětluje Polčák, takový zákaz si prakticky nelze obhájit na silnicích prvních a druhých tříd. „V úvahu připadají jen místní komunikace,“ řekl šéf sdružení samospráv.

Instalaci značky musí konzultovat s policií a krajským úřadem. Polčák odhadl, že u silnic místního charakteru se obce s policisty domluví. A pro kamion SPD by tak zbylo maximálně odpočívadlo u nájezdu na dálnici.

Jiní matadoři lokální politiky nevidí blokádu kampaňového „trucku“ zas tak optimisticky. Například hejtman Jihočeského kraje za ODS Martin Kuba serveru Lidovky.cz řekl, že jednání o podobných značkách zažil už mockrát. Podle něj by starostové potřebovali skutečně dobrý důvod. Průjezd bizarního volebního vehiklu k tomu podle něj stačit nebude.

Podobně to vnímá také člen představenstva SMS starosta obce Tupesy na Zlínsku Oldřich Vávra zvolený jako nestraník za KDU-ČSL. „Umístit takto restriktivní značku je administrativně náročné, bez souhlasu silničního úřadu se to neobejde,“ podotkl.

Jenže případné správní manévry starostů by nejspíše stejně přišly vniveč. Okamura už totiž tento týden avizoval, že kamioňácké turné se bude týkat velkých měst. Na programu jsou prakticky všechna krajská města, ve Středočeském kraji doplněná o Kladno.

Třeba právě v rodném městě hokejisty Jaromíra Jágra si neumí takový happening představit poslanec Martin Kupka (ODS). Ten prý snahám starostů urychlit vyřízení žádosti o zmíněnou značku rozumí. „Kladno celkem znám. Pokud to chtějí mít na náměstí, kde se stěží vytočí autobus, tak to nechápu,“ prohlásil poslanec.

Okamura láká na potraviny

Jak ale server Lidovky,.cz zjistil, SPD zřejmě půjde na obsazování veřejného prostoru oklikou. Například v Ostravě ohlásila shromáždění, které půjde využít i k zaparkování kamionu.



Nebude to ale jen o mávání českými vlaječkami a troubení hlasitým klaksonem. Součástí předvolební agitace má být také jarmark s potravinami.

„Chceme nastavit zrcadlo nehorázným maržím, které tu mají nadnárodní supermarkety,“ prohlásil tento týden Okamura. Cílem jeho strany je prý ukázat, že lze levně základní potraviny prodávat, pokud si je v Česku vypěstujeme sami. Výrobky mají na jarmarku prodávat čeští producenti. Volební leták láká například na bochník chleba za 20 korun, litr mléka za 12 korun, kilogram vepřové plece za 54 korun či kostku másla za 26 korun. Objíždět republiku má kamion od konce srpna do začátku října. Turné tak skončí těsně před volbami, jež se odehrají osmého a devátého října.

Aby SPD zdůraznila svůj odpor proti Evropské unii a potravinám ze zahraničí, uvádí hned vedle nabízených cenovek, kolik si za stejné zboží účtují supermarkety. Jenže ceny, za jaké inzeruje tuzemské potraviny v kampani SPD, nejsou dle některých českých farmářů reálné.

„Je vidět, že je to jen součást politické kampaně a s realitou to nemá nic společného. Za takové ceny se zemědělcům ani nevyplatí kopnout do země, natož vykrmovat zvířata,“ okomentoval to prezident Svazu průmyslu a obchodu Tomáš Prouza, podle kterého se to příliš neliší od rozdávání guláše a piva zdarma na předvolebních mítincích.

Prezident Agrární komory Jiří Doležal k tomu dodal, že nabízené ceny odpovídají zhruba těm, za něž zemědělci dodávají maloobchodu.