Okamura údajně ulovil bývalého ministra. Za SPD má kandidovat Staněk, který proslul odvoláním Fajta

Pro hnutí SPD Tomia Okamury nebylo zatím typické, aby přitahovalo tváře se zkušeností s vládním angažmá. To se má ale podle všeho změnit. Podle zdrojů serveru Lidovky.cz se v barvách „okamurovců“ objeví bývalý ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk. Kandidovat by měl v říjnových volbách do sněmovny, pravděpodobně v Moravskoslezském kraji. Ve hře je i Olomoucko, v jehož krajském městě působil jako primátor.

„Zda je to pravda, se musíte zeptat toho, kdo vám to řekl,“ reagoval na dotazy serveru Lidovky.cz Staněk. „Nemám potřebu vám nic potvrzovat nebo vyvracet,“ dodal exministr. Resort kultury vedl něco málo přes rok mezi červnem 2018 a červencem 2019 v rámci současné vlády koalice sociální demokracie a hnutí ANO. Stát se omluvil Fajtovi za odvolání z čela Národní galerie. Policie odložila trestní oznámení Staňka Zástupci SPD ke Staňkově kandidatuře zatím mlčí. Tomio Okamura ani místopředseda Radim Fiala na snahy redakce je kontaktovat nereagovali. Irena Bláhová, krajská předsedkyně SPD pro Moravskoslezský kraj serveru Lidovky.cz řekla, že se k situaci nebude vůbec vyjadřovat. „Kandidátky uzavřeme v půlce června. Vedení strany si vyhradilo právo všechny krajské kandidátky schválit,“ řekla Bláhová. Staňkův nejvýraznější moment ve vládní funkci přišel, když náhle odvolal ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a šéfa Muzea umění ve „své“ Olomouci Michala Soukupa. Vyvolal tím v kulturní obci vlnu silných protestů a čelil kritice i od některých svých spolustraníků, jmenovitě například od tehdejšího místopředsedy ČSSD Romana Onderky, jež označil Staňkovo rozhodnutí za neprofesionální. Zemanovo otálení s odvoláním ministra kultury Staňka bylo protiústavní, míní část právníků Staněk nakonec na svou funkci rezignoval 31. května 2019, prezident Miloš Zeman ji však z Babišových rukou nepřijal, jelikož se mu nelíbil za Staňka navržený člen ČSSD Michal Šmarda. Přetahovaná o resort kultury mezi vládou a prezidentem trvala až do srpna, kdy na ministerstvo nastoupil Lubomír Zaorálek. Sám Staněk ještě pro server Lidovky.cz poznamenal, že je stále členem sociální demokracie. S tím se ještě budou muset popasovat jak Staněk a ČSSD, tak jeho noví údajní kolegové z SPD. Sociální demokracii opouštějí výrazné tváře čím dál častěji. Minulý rok například odešel bývalý hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který se převlékl do dresu hnutí STAN, rozhodnutí nekandidovat za svou stranu do sněmovny nedávno oznámil i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Po třiadvaceti letech odchází od ČSSD například také Robin Böhnish, ředitel Krkonošského národního parku. Odchody z oranžového týmu mají důvod zřejmě i v neutěšené situaci partaje z hlediska předvolebních preferencí. Ty od loňského léta setrvale klesají a hned deset průzkumů veřejného mínění v letošním roce poslalo sociální demokracii pod 5% hranici vstupu do sněmovny. Alespoň deset procent překročila ČSSD v průzkumu naposledy vloni v září.