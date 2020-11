SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Hamáček nerozumí opozici, prý splnili vše, co žádala

Praha Koaliční sociální demokracie podpoří ve Sněmovně vládní návrh, aby se nouzový stav v Česku kvůli epidemii covidu-19 prodloužil o 30 dnů do 20. prosince. Předseda ČSSD Jan Hamáček novinářům před zasedáním poslanců řekl, že při schválení kratšího období by byla situace složitější a méně předvídatelná.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že jeho hnutí nepodpoří žádnou z navrhovaných variant, koronavirová opatření by se podle něj neměla řešit nouzovým stavem.

Hamáček řekl, že návrh prodloužit nouzový stav o 30 dnů dává logiku. „Nerozumím argumentům opozice, splnili jsme vše, co žádala, klíčovým dokumentem je podle mě protiepidemický systém PES,“ dodal.

Tabulka PES vyžaduje trvání nouzového stavu i pro opatření v nejméně rizikovém prvním stupni epidemického rizika. Pokud odborníci říkají, že nouzový stav je třeba, je nutné postupovat podle platných předpisů, dodal.

Z dosavadních vyjádření představitelů sněmovních stran vyplývá, že dolní komora by mohla podobně jako minule kývnout na kratší dobu. Kabinet naposledy žádal o 30 dnů, poslanci souhlasili se 17 dny do 20. listopadu. „Opozice asi nechce rovnou 30 dnů, protože si nechce nechat ujít ještě jednu debatu (ve Sněmovně) za 14 dnů. Ale z mého pohledu by bylo jednodušší a předvídatelnější ten návrh vlády odsouhlasit,“ uvedl Hamáček.

Okamura řekl, že SPD nepodpoří 30 dnů, ale ani kratší variantu. „ČR nemůže být v opakovaně prodlužovaném nouzovém stavu. Již v počátku epidemie jsme navrhovali novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby mohli rozhodovat hygienici a epidemiologové bez vyhlášení nouzového stavu,“ uvedl. Novela zákona se dá schválit ve Sněmovně velice rychle, podotkl.