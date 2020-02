Špatný ombudsman může instituci paralyzovat, říká Minář. Ve čtvrtek Milion chvilek zveřejní další postup

Praha Spolek Milion chvilek ve čtvrtek zveřejní své další kroky v návaznosti na zvolení někdejšího zástupce veřejného ochránce práv Stanislava Křečka ombudsmanem. Podle spolku popírá smysl úřadu. Ve vyjádření to ve středu večer uvedl předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. Spolek už dříve oznámil na svém webu, že pokud se Křeček stane veřejným ochráncem práv, uspořádá demonstraci.

„Je velmi smutné a zároveň velmi vypovídající, že naši poslanci zvolili do funkce veřejného ochránce práv pana Stanislava Křečka. Je to smutné nikoli proto, že proti němu má výhrady Milion chvilek, nýbrž proto, že člověk, který bagatelizuje rasovou diskriminaci, relativizuje lidská práva, popírá smysl úřadu, který má vést, a ještě v 80. letech veřejně obhajoval komunistický režim, není vhodným kandidátem do úřadu, jehož smyslem je pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou,“ uvedl Minář.



Je třeba jasně pojmenovat, co se v tomto státu děje. Čtyřkoalice ANO+SPD+KSČM+Hrad za asistence části ČSSD postupně rozkládá jednu demokratickou instituci za druhou. Pokud začnou politici zneužívat svou moc, mají občané ústavní právo se ozvat. Zítra zveřejníme naše další kroky. — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) February 12, 2020

„Dobrý ombudsman každý rok pomůže tisícům lidí najít zastání. Špatný ombudsman může celou instituci paralyzovat, což se tisíců lidí osobně dotkne v jejich problémech. Proto je středeční volba poslanců smutnou zprávou především pro ty, kteří se na úřad obrací,“ doplnil.

Podle Mináře nejde o to demonstrovat přímo proti Křečkově osobě. Považuje jej za ilustraci, nikoli příčinu problému. „Je třeba však jasně pojmenovat, co se v tomto státu děje. Čtyřkoalice ANO + SPD + KSČM + Hrad za tiché asistence části ČSSD postupně rozkládá jednu demokratickou instituci za druhou. Ve státní správě přátelé Agrofertu a Hradu, v čele vlády kozel zahradníkem,“ dodal Minář.

Volba ombudsmana natruc Milionu chvilek

Poslanec ANO Martin Kolovratník ve středu uvedl, že na některé poslance při volbě zapůsobily informace o možné demonstraci. „Takové to ‚vyhrožování‘, že pokud bude zvolen pan Křeček, tak budou nové demonstrace a podobně,“ řekl novinářům. Názor podle svých slov nevnímal od jednoho či dvou kolegů, ale od více lidí. Také poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna uvedl, že Milion chvilek ve výsledku volby sehrál „nezadatelnou úlohu“.

„Někteří říkají, že to udělali natruc. To je od nich milé, natruc poškodit instituci na obranu bezbranných,“ reagoval Minář. „Je možné se s tím smířit a rezignovat. Anebo to nahlas pojmenovat. Pokud začnou politici zneužívat svou moc, mají občané ústavní právo se ozvat. Zítra (ve čtvrtek) zveřejníme naše další kroky,“ dodal.

Apelujeme na poslance, aby volili nového ombudsmana podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vybrali důstojného ochránce lidských práv. — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) February 12, 2020

Sněmovna Křečka ve středu zvolila ve druhém kole tajné volby. Kandidát prezidenta Miloše Zemana získal 91 hlasů ze 175 odevzdaných. Křečkovým soupeřem byl ve finále vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm, kterého navrhoval Senát. Ve druhém kole získal podporu 53 poslanců. Ke zvolení bylo třeba 88 hlasů. Už v prvním kole neuspěl další kandidát Senátu, advokát Jan Matys.

Jednaosmdesátiletý Křeček, který byl také dlouholetým předsedou Sdružení nájemníků ČR, nastoupí na místo po Anně Šabatové. Její šestiletý mandát skončí příští týden.