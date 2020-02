Minecraft v roli učebnice. Dvořák z Microsoftu vysvětluje, jak mohou počítačové hry obohatit výuku

PRAHA Nejde jen o současný hit mezi počítačovými hrami, ale zároveň o skvělý vzdělávací nástroj, a to nejen při výuce informatiky. Minecraft učitelé využívají i při biologii, chemii, dokáže zpestřit matematiku, ale pomůže také s jazyky nebo dyslektikům se čtením. Podobně jako třeba Scratch poslouží při výuce základů programování nebo Toglic vzdělává formou zábavných kvízů. Říká se tomu gamifikace výuky – a výzkumy ukazují, že je velmi efektivní.

„Děti umí Minecraft – a Minecraft umí spoustu věcí, které se mohou hodit dětem,“ vysvětluje specialista Microsoftu pro oblast školství a bývalý učitel Miroslav Dvořák , který se dnes jako lektor specializuje na využití technologií v procesu vzdělávání.

LN: Jak vás napadlo používat Minecraft ve výuce?

Vždycky jsem se zajímal o to, co moji žáci dělají na mobilu. Co to máte? Naučíte mě to? ptal jsem se jich – a oni mi hrozně rádi ukazovali, co v Minecraftu stavějí. Začal jsem se o to zajímat a zjistil jsem, že existuje Minecraft Education Edition neboli vzdělávací edice, kde jsou speciální nástroje pro učitele. V tu chvíli to pro mě byla jasná volba. Dává mi smysl podívat se, co žáky baví, a vstupovat do jejich světa, využívat jazyk, kterému oni rozumějí. Pak není třeba složitě hledat, čím je motivovat.