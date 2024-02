Další stávka škol je na spadnutí, Bek nedodržel dohodu, varuje odborářka Seidlová

Co říkáte na zveřejněný rozpis rozpočtu pro regionální školství?

Jsme rozčarovaní. Pan ministr se podivoval, proč jsme vlastně stávkovali, proč jsme chtěli víc peněz, že peníze dostaneme a že regionální školství nepřijde o více než 8 000 nepedagogických pracovníků. Teď ministerstvo rozeslalo na školy rozpis, který počítá se snížením počtu míst nepedagogických zaměstnanců o 17 000.

Jsou to kuchařky, uklízečky, školnice, ale i IT pracovníci, jsou to i hospodářky, ekonomové.... Sice jsou to neobsazená místa, ale fyzicky tomu tak není. Jsou to třeba jenom čtvrtúvazky nebo půlúvazky. Školy neseženou pracovníky za tak málo peněz a už vůbec, když se počet hodin ještě sníží.

Takže na těch neobsazených pozicích stejně pracují ostatní zaměstnanci, mezi které je práce rozdělená. Když si rozdělíte práci, máte za to dostat přidáno, ale teď školy nedostaly peníze.

Po podzimní stávce odbory dlouho jednaly s ministrem školství Mikulášem Bekem. Je tedy rozpočet v rozporu s tím, na čem jste se dohodli?

Ano. Konkrétně dohoda byla právě v tom, že pan ministr celou dobu, ale opravdu od listopadu celou dobu říkal, že peníze navíc dostane a že ten dopad bude maximálně na 8000 nepedagogických pracovníků a najednou jich tu máme skoro o deset tisíc víc.

V pondělí 12. února budeme s panem ministrem jednat. Slíbil, že rozpočet rozklíčuje. Budeme chtít vysvětlení, jak to ty školy mají dělat, protože to je věc ministra. Nevíme, kde jsou ty čtyři miliardy, které minulý týden slíbil.

Možná, že to všichni čteme špatně a ministerstvo to myslí dobře, ale ti ředitelé si to spočítat umí. Pro tohle jsme stávkovali, my jsme upozorňovali, že to takhle dopadne. Takže jestliže opravdu v pondělí neuslyšíme od pana ministra, jak to chce řešit...Takhle to vypadá, že si ty peníze prostě neobhájil.

Ale ministerstvo tvrdí, že peníze přidalo. Konkrétně více než čtyři miliardy korun.

Jestli tam jsou, tak to bude mít ten nejčernější dopad. Ne tedy celé čtyři miliardy, na regionální školství to mají být navíc necelé tři, ale pokud jsou tam už tyto peníze zahrnuty, tak je to jednoduše průšvih. Pak by jednoduše ministerstvo celou dobu lhalo.

Nebudu vyhrožovat, ale kdyby to tak skutečně bylo, tak předpokládám, že půjdeme zase do větší akce a nemůžu ani vyloučit stávku.

Jaké máte reakce od škol?

Jakékoliv snížení počtu vyučovacích hodin bude mít vliv na kvalitu výuky. Počítalo se s tím, že to bude o pět, maximálně o osm procent. To by znamenalo ztrátu třeba dvou úvazků. Ozývají se nám ale školy, kde musí snížit počet hodin mnohem víc a budou muset propouštět.

Jenže tu práci musí někdo dělat. Takže budou muset pracovníky zaplatit z peněz, které vláda slíbila učitelům. Mluvila jsem například s ředitelem jedné velké základní školy na Vsetínsku. Ten mi řekl, že by musel propustit až osm pracovníků, to není možné.

Na ostatní pedagogické pracovníky, jako jsou vychovatelky školní družiny, psychologové, speciální pedagogové, přijdou školy o dvě procenta objemu prostředků. Škola nemá lidi navíc, aby mohla fungovat, musí s platy dolů a učitelé takhle určitě nedostanou to, co mají slíbeno.

Jakým způsobem se snížení hodin dotkne právě učitelů?

Učitelé mají slíbeno, že v průměru dostanou přidáno dva a půl tisíce, to se s takovouhle nestane, protože ředitelé na platy nebudou mít z čeho brát. Když malá škola propustí dva pracovníky, nebude mít práci kdo dělat a školy se s tím budou muset popasovat. Pokud ministerstvo do rozpočtu nedoplní peníze, určitě nebudeme mlčet.

Dojde podle vás ke snížení kvality výuky?

Rozhodně. Jednak školy mohou snadno přijít o asistenty pedagoga, kterým se také sníží plat a jednak skončí třeba dělení hodin. Mnoho škol je zvyklých například na půlené hodiny angličtiny, to teď nebude pomalu možné. Například jedna z velkých škol v Mladé Boleslavi musí výuku zrušit. Zároveň se sníženým počtem hodin přijde třeba o praxe.

K tomu musíme myslet na pracovníky v IT, tedy další nepedagogy. V dnešní době, kdy tu máme digitalizaci a mělo by se všechno měnit, tyto pracovníky nemají školy z čeho platit. Protože práce v IT je lukrativní. Na školách to dělají fandové, ale s takovým rozpočtem to nebude dělat nikdo zadarmo.