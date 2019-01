Ministerstvo školství nepřipravuje hranici úspěšnosti pro přijetí na SŠ, říká Plaga

PRAHA Ministerstvo školství nebude připravovat návrh na zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu maturitních oborů. Kraje by měly ke zkvalitnění vzdělávání spíš regulovat nabídku škol, a to i podle potřeb zaměstnavatelů. Po pondělním jednání tripartity to na tiskové konferenci řekl ministr Robert Plaga (ANO).

Stanovení hranice úspěšnosti neboli cut-off score (COS) pro přijetí na maturitní obory požaduje Asociace krajů ČR. Podle ní by to pomohlo zvýšit úroveň vzdělávání. Podle analýzy ministerstva by to ale dopadlo na chudší regiony a ještě víc by to prohloubilo rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku.