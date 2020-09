ÚZIS čelí nařčení, že tají data o aktuálních kapacitách nemocnic. Zdravotníci k nim přístup mají, tvrdí ústav

Praha V České republice se v posledních týdnech rozproudila debata, zda je země kapacitně připravena na přibývající počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Názory odborníků se různí. Nezisková organizace Hlídač státu začala aktuální počty kapacit zveřejňovat a obviňuje ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) z toho, že tyto informace tají. Statistiky podle organizace totiž nemají k dispozici ani někteří lékaři.

Organizace Hlídač státu na svém webu uvádí, že k pondělku je pro covid pacienty v celé České republice volných 246 lůžek intenzivní péče a 1027 standardních lůžek. V nejvíce vytížené Praze je pro pacienty s koronavirem volných pouze 19 lůžek intenzivní péče a 56 standardních.

Celkový počet volných lůžek pro celou ČR je na 25 % pro pacienty vyžadující intenzivní péči, standardních lůžek je volných 30 %. Ředitel organizace Hlídač státu Michal Bláha pro server Lidovky.cz uvedl, že tato data pochází z interní databáze ÚZIS „COVID-19: Online dispečink intenzivní péče“ a jsou tedy v 100 % souladu s oficiální statistikou zmíněného ústavu.

Organizace tvrdí, že ÚZIS spadající pod ministerstvo zdravotnictví záměrně tají informace před občany. Uvádí také, že nemocnice o aktuálních kapacitách rovněž nemají přehled, musí se na transportu pacientů domlouvat telefonicky a často bývají jinými nemocnicemi, které veřejně prezentují velké počty volných kapacit, odmítány.

Data, která ukazují připravenost nemocnic na COVID, jejich aktuální kapacitu i změny kapacity v čase @ZdravkoOnline stále tají.



Tají je nejen před veřejností, odborníky, ale také před a nemocnicemi navzájem.



Data jsme získali a zveřejňujeme je.

ÚZIS na nařčení z netransparentnosti a zatajování informací před veřejností a lékaři odpovídá, že data zveřejňují vždy v souhrnu několika dní. Tvrdí, že aktualizovat data nepřetržitě je kontraproduktivní z toho důvodu, že se každou hodinu mění.

„Konkrétní hodnoty nad celým krajem nebo jednotlivou nemocnicí jsou tak silně závislé i na hodině, kdy jsou data pořízena a v čase se tedy mění. Proto takto detailní data nemá smysl zveřejňovat.“ uvedla vedoucí komunikace ÚZISu Lenka Svobodová v rozhovoru pro Lidovky.cz

Zároveň ÚZIS uvádí, že data před nikým netají a že je zdravotníci mají plně k dispozici. „Plný přístup do systému má vedení nemocnic, krajští koordinátoři intenzívní péče, Zdravotnická záchranná služba, a to ve všech regionech. Nově bylo 17.9. dohodnuto, že do systému budou mít plný přístup také krajské samosprávy, tedy hejtmani – nikoli pouze integrovaný zdravotnický záchranný systém.“ říká Svobodová.

Podle Michala Bláhy z Hlídače státu vše nasvědčuje tomu, že mezi krajskými koordinátory a nemocnicemi komunikace nefunguje. Poukazuje na to, že není problém v databázi jako takové, ale především v přístupu k samotným informacím.

Pro přihlášení do databáze musí zdravotník disponovat jménem a heslem. K tomu, aby mu byl tento přístup umožněn, je třeba projít procesem, který selhává. „Drtivá většina doktorů k těmto datům přístup nemá, záchranáři k nim neměli přístup do minulého pondělí,“ říká Bláha.

Přetížení systému

Politické i odborné kruhy v posledních dnech varují, že by mohlo v následujícím týdnu dojít k přetížení systému. Podle posledních dat je na jednotkách intenzivní péče aktuálně umístěno 87 pacientů, hospitalizovaných je jich celkem 503, přičemž jejich počet narostl za poslední týden o 203 pacientů.

Při podobném tempu by současné kapacity mohly být do týdne plné, přičemž se očekává, že růst bude ještě rychlejší. Zároveň by mohlo dojít i kvůli nedostatku kapacit k vynucenému omezení péče o ne-covidové pacienty. Tomu se chtějí nemocnice vyhnout, a proto se budou snažit zásadním způsobem navyšovat počty speciálních lůžek pro pacienty s covidem.

Krok organizace Hlídač státu ke zveřejnění informací o kapacitách má podle ředitele Bláhy vést k „zpřehlednění dat, a především k tomu, že nikdo nebude moci zneužívat neznalost kapacit k manipulaci“.

Proti tomuto kroku se ostře vyjádřil pro Lidovky.cz Národní koordinátor intenzivní péče, profesor Vladimír Černý. „Zveřejňování údajů o kapacitách systému mimo okruh oprávněných osob nepovažuji za odborně odůvodněné, pokud je bez jakékoliv potenciálu zvyšování kvality péče včetně jejího tzv. lepšího plánování.“

Černý tvrdí, že zveřejňování kapacit může mít naopak negativní dopady. „Izolovaná, kontext situace nezohledňující interpretace kapacitních údajů může být zdrojem vzájemné ostrakizace mezi poskytovateli péče a snižovat důvěru pacientů v systém zdravotní péče. Pokud lékaři mají problémy s umístěním pacienta, mají se obracet na svého krajského koordinátora intenzívní péče a spolu s ním hledat řešení.“ dodal profesor Černý.