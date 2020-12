Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že další vakcína proti koronaviru dorazí ve čtvrtek

Praha Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že další dodávka asi 19 000 dávek vakcíny proti covidu-19 dorazí do Česka ve čtvrtek 31. prosince. Na dotaz to v pondělí sdělila mluvčí úřadu Barbora Peterová. Očkovací látka by měla směřovat i do nemocnic v krajích. Původně ji očekávaly už v pondělí a chtěly hned zahájit vakcinaci zdravotníků.

V neděli bylo očkování zahájeno v prvních čtyřech nemocnicích v Praze a dvou v Brně. Na polovinu byla mezi tato dvě města rozdělena dodávka 9750 dávek. Brněnské fakultní nemocnice se podělily s dalšími nemocnicemi v kraji.