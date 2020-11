Učitelé z testování nejsou nadšeni, většinou nepatří k bezpříznakové skupině. Raději by nechali ‚prověřit‘ žáky

Praha Možnost podstoupit zdarma antigenní testy na covid chce nabídnout učitelům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Uvažuji o tom, že toto testování by mělo proběhnout mezi 4. a 18. prosincem,“ uvedl ministr s tím, že záleží na tom, zda projekt schválí vláda.

„Na testovací strategii intenzivně spolupracujeme s ministerstvem školství, přičemž jednotlivá témata jsou probírána na pracovní úrovni a rovněž pravidelně mezi ministry,“ sdělila pro Lidovky.cz Klára Doláková z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Jednání mezi oběma resorty pro Lidovky.cz potvrdilo i ministerstvo školství. „Avizované testování pedagogických pracovníků je v souladu s našimi požadavky a samozřejmě ho vítáme. Při jeho přípravě a informování škol a ředitelů jsme připraveni dále s resortem zdravotnictví spolupracovat,“ uvedla pro Lidovky.cz tisková mluvčí Aneta Lednová.

Reakce jsou vlažné

Nadšení úřadů však ve své většině nesdílejí ti, jichž se týká, tedy samotní pedagogové. Sice se jim ulevilo, když zjistili, že testování by mělo proběhnout na dobrovolné bázi, vidí ale jiné nedostatky. Jedním z nich je spolehlivost antigenních testů, která byla opakovaně zpochybněna odborníky.



To, že antigenní vyšetření je levnější, ale méně spolehlivé než testování metodou PCR, připouští i Blatný. „Slibujeme si od toho, že z populace pedagogů vybereme ty, kdo se nakazili, aniž o tom třeba vědí, a půjdou do karantény. Chceme to potom zopakovat ještě začátkem ledna, předtím, než se vrátí děti po prázdninách,“ vysvětlil ministr.

Testování učitelů je podle něj jedním ze způsobů, jak snížit riziko, že příliš brzy nastane třetí vlna koronaviru.

S tím souhlasí i prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Antigenní testy k dispozici máme, nebyl by problém žáky třeba každé pondělí při nástupu do školy otestovat. Do patnácti minut máte výsledek. Nakažené pošlete domů, negativní jdou na výuku. Po třech týdnech bychom věděli, jak na tom ve školách jsme,“ uvedl v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Odlišný přístup zaujímá například předseda národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA a zároveň ředitel pražské Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček.

„Osobně v testování učitelů na středních školách neshledávám žádný významný benefit. Věkový průměr učitelů je vyšší než 50 let a v této skupině se většinou bezpříznakový průběh příliš nevyskytuje. Pokud tedy učitel onemocní, zůstává doma na neschopence, k čemuž test není nezbytný. Přijde mi účelnější, když se učitelé budou věnovat výuce, čekání ve frontách na testování proti tomu příliš efektivní není,“ řekl pro Lidovky.cz.

Připojuje se také ředitel pražské Fakultní základní školy Mezi Školami Petr Vodsloň. „Učitelé jsou sice zvyklí se podřídit rozhodnutí vedení škol, ředitelé zase pokynům nadřízených, takže tam třeba půjdou, ale já osobně o užitečnosti akce pochybuji, protože třeba ve čtvrtek máte negativní test a v sobotu se nakazíte,“ vysvětlil pro Lidovky.cz.

Už teď je jasné, že spousta učitelů se testovat nenechá. „Řada z nich odmítá testování, mají svůj názor a já jej respektuji. Většina se shodla na tom, že důležitější by bylo testování žáků,“ sdělil pro Lidovky.cz ředitel Integrované střední školy v Mladé Boleslavi Štefan Klíma.

„Učitelé nepatří k bezpříznakové skupině, takže pokud mají příznaky, jdou k lékaři, na test, zůstanou doma, tudíž mi preventivní testování přijde zbytečné,“ popsala pro Lidovky.cz předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka Gymnázia Nad Štolou v Praze 7 Renata Schejbalová.

Někteří učitelé slaví

Část pedagogů se naopak z návrhu ministra Blatného raduje. „Mnoho učitelů, hlavně těch trochu starších, chronicky nemocných nebo třeba se zdravotně oslabenými členy rodiny, po takovém testování už delší dobu volá. Reakce jsou tedy převážně pozitivní, typu: Konečně!“ řekl pro Lidovky.cz prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel pražské Masarykovy základní školy v Klánovicích Michal Černý.



„Řada učitelů by určitě využila bezplatný test na koronavirus ze slin, pokud by se odběr uskutečnil přímo ve škole a nemuseli by kvůli tomu jezdit na odběrové místo do nemocnice. Tohle ale mělo být vyřešeno před otevřením většiny škol v pondělí 30. listopadu,“ uvedl pro Lidovky.cz prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Někteří učitelé si spojují testování s připravovanou vakcinací. „Podle mne by bylo užitečné zařadit učitele do prioritní skupiny pro očkování,“ uvedl Vodsloň.

Narážel tak na to, že právě zaměstnanci škol nespadají v rámci Národní strategie očkování proti nemoci covid-19 do žádné „indikační kategorie“, jinými slovy jsou vyřazeni ze skupin, které mají prioritu, například zdravotníci či těžce obézní lidé.