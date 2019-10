Ministr Kremlík předběhl dlouhou frontu na Gotta, později se za své chování omluvil

S pugétem rudých růží se v pátek objevil mezi davy na Žofíně také ministr dopravy Vladimír Kremlík. K tomu, aby se k rakvi Karla Gotta dostal, však využil svých ministerských privilegií a na Žofín dojel ve služebním autě a předběhl tak dlouhou frontu. V ní lidé hodiny stojí, aby mohli vyjádřit úctu zesnulému zpěvákovi.

K tomuto kroku se ministr rozhodl i přesto, že všichni členové vlády jsou pozváni na sobotní mši za Karla Gotta, která se bude konat v katedrále svatého Víta.

Kremlík se následně za své chování omluvil. „Uznávám ale, že předběhnout čekající lidi kvůli nabitému programu bylo nevhodné a omlouvám se za to,“ napsal na twitteru.

Moc jsem si přál vyjádřit panu Karlu Gottovi úctu. Jeho písničky jsem poslouchal od dětství a mám je hrozně rád. Uznávám ale, že předběhnout čekající lidi kvůli nabitému programu bylo nevhodné a omlouvám se za to. — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) October 11, 2019

Podle serveru iDNES.cz premiér Babiš ministrovo chování odsoudil. „Pan ministr má být v práci a rozloučit se mohl večer do 22 hodin. Navíc, pokud vím, má pozvání na sobotu. Takže, pokud je to, jak píšete, tak je to nepřijatelné a ministrovi to vysvětlím, že takhle se chovat nemůže,“ vyjádřil se Babiš pro redakci MF DNES.

Serveru Expres.cz Kremlík na místě sdělil: „Je to o tom, že chci vyjádřit úctu. Jak říkám, já chci být i tady dneska. A zítra přijdu taky.“ iDNES dále uvádí, že se na Žofíně dále vyjádřil, že se tam nechtěl zdržovat dlouho, pouze chtěl položit kytici a poté se vrátit zpět do práce.

Kriticky komentoval počínání ministra i předseda KSČM Vojtěch Filip. „Já myslím, že by mu (Kremlíkovi) neškodilo více pokory,“ řekl při příchodu na jednání expertů ANO a KSČM o rozpočtu zdravotnictví.

Členové Babišovy vlády podle serveru možnou účast na páteční pietní akci diskutovali, usoudili ale, že by přebíhání davů bylo nevhodné i vzhledem k sobotní mši, které se všichni mohou účastnit. I tato skutečnost je tedy zřejmě důvodem, proč Babiš vzkázal, že toho chování považuje za nepřijatelné.

Babiš v minulosti Kremlíka kritizoval kvůli tempu výstavby dálnic a kvůli kolonám v opravovaných úsecích D1. Opozice ministrovi vyčítá problémy s tendrem na mýtný systém.

Veřejné poslední rozloučení s Karlem Gottem probíhá na Žofíně v pátek od 8:00 do 22:00. Podle organizátorů do půl dvanácté dopoledne dorazilo 6400 lidí, akreditovalo se 350 novinářů a podle předchozích údajů správy ostrova je reálné do 22:00 odbavit zhruba 50 000 smutečních hostů.