Reportáž z ‚Gottovy‘ Bertramky: někteří lidé pláčou, jiní se upřeně dívají na moře svíček

PRAHA Zhruba čtyři desítky lidí. Mladí, staří, muži, ženy, děti. Tak to vypadalo ve čtvrtek kolem poledne před vilou zesnulého zpěváka Karla Gotta na pražské Bertramce. Někteří se na pietní místo přijeli podívat až z jižních Čech, jiní zase z Brna. Pietní místo pracovníci Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) uklidí zřejmě příští pondělí.

Moře svíček a květin před vilou Karla Gotta je vidět už zdálky. Když člověk přijde k vile blíž, nejenže cítí aroma vypálených a hořících svíček, ale vidí i napsané vzkazy pro zesnulého zpěváka. Na jednom z mnoha stojí: „Díky za krásné písně, nikdy nezapomeneme, sbohem.“



Před zpěvákovou vilou panuje takřka nepopsatelná atmosféra. Někteří pláčou, jiní upřeně zírají na hořící svíčky. Jako by fanoušci stále nemohli uvěřit tomu, že Karel Gott už nežije. Další vzpomínají. „Byla to legenda. Byl to nejen zpěvák, ale i výjimečný člověk,“ zní z davu. „Jsme rádi, že jsme se mohli s Kájou tímto způsobem rozloučit,“ sděluje serveru Lidovky.cz skupina tří penzistek.



Lidé k vile umělce přicházejí převážně pěšky, někteří přijíždějí auty. V rukou třímají květiny nebo svíčky. Jedno auto stojící v blízkosti vily zůstalo v moři svíček a květin doslova uvězněno. Celkově se pietní místo za uplynulé dny od smrti zpěváka každým dnem rozrůstá. Už dávno se nerozléhá pouze před vilou Karla Gotta, ale pokračuje daleko směrem do ulice od jeho vily. Průchozí místa zůstávají pouze po okrajích vyskládaných svíček, květin a vzkazů. „To je neskutečné, kolik tu toho je,“ konstatuje kdosi v davu lidí.

V tom se jedna žena nechává se záplavou svíček v zádech vyfotit. Jmenuje se Anna Klapalová a rozloučit se do Prahy se zpěvákem dorazila až z Brna. „Je to smutné (úmrtí Karla Gotta), každá jeho písnička byla srozumitelná. Poslouchala jsem Karla od svých dvanácti let,“ říká serveru Lidovky.cz Klapalová, která se podle svých slov chystá vypravit i na zítřejší rozloučení se zpěvákem na Žofíně. Stejně jako další ze zhruba čtyřiceti lidí, kteří ve čtvrteční poledne pietní místo navštívili.



‚Všechna čest, ale už aby to skončilo‘

Na takový počet zvědavců ale nejsou místní obyvatelé zvyklí. Ulice Nad Bertramkou je podle nich tradičně poklidným místem. A tak zatímco před vilou Karla Gotta to žije, tak v domech okolo téměř nelze spatřit živou duši. „Všechna čest Karlovi, určitě si takové rozloučení zaslouží, ale už aby ten cirkus skončil,“ láteří jeden z místních v ulici ne příliš vzdálené od pietního místa.

S vyčištěním prostoru před zpěvákovou vilou má TSK v plánu začít příští pondělí. „S úklidem ulice Nad Bertramkou počítáme v rámci běžného úklidu po skončení piety, tedy v pondělí po víkendovém rozloučení s Karlem Gottem,“ vysvětlil mluvčí TSK Petr Jansa. Jak dlouho bude úklid ulice Nad Bertramkou trvat, a jaký bude jeho rozsah, nelze podle Jansových slov s ohledem na neustálý vývoj odhadnout.



Jestli budou svíčky uskladněny a dále využity, jako tomu bylo po úklidu piety na počest Václava Havla, zatím není jasné. „Do této chvíle nebyl na TSK od žádného subjektu vznesen požadavek na uskladnění svíček pro následné další využití. Jako tomu bylo v případě úklidu pietního místa na Václavském náměstí po úmrtí Václava Havla,“ uvádí Jansa. Pokud ke vznešení požadavku nedojde, tak se svíčkami a dalšími předměty na místě budou pracovníci TSK zacházet stejně jako s běžným odpadem.



Zpěvák Karel Gott zemřel ve věku 80 let minulé úterý před půlnocí v kruhu rodiny, zprávu o jeho smrti se veřejnost poté dozvěděla ve středu dopoledne. Tento pátek se uskuteční veřejné rozloučení se zpěvákem na Žofíně. V sobotu pak pohřeb se státními poctami v Chrámu svatého Víta. Očekává se, že se s Karlem Gottem dorazí rozloučit desetitisíce lidí včetně těch zahraničních.