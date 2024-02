Jurečka představí návrh na zvýšení příspěvků na péči. K novele byly výhrady

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle údajů ministerstva práce příspěvek loni v prosinci dostalo 367 200 lidí. Úřady práce minulý rok na dávce vyplatily 37,17 miliardy korun.

Příspěvek se poskytuje od roku 2007 postiženým a seniorům na zajištění péče v zařízení či doma. Dospělí teď dostávají podle své závislosti na pomoci měsíčně 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun a děti 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun.

Výši částek stanovuje zákon o sociálních službách. Jurečka loni v prosinci přišel s novelou, podle níž by dávku mohla zvyšovat už jen vláda při růstu cen o víc než pět procent. Měnit zákon by nebylo potřeba. Hned po přijetí této změny pak měl podle návrhu kabinet nařídit navýšení příspěvků zhruba o čtvrtinu od letošního července.

K novele byly výhrady, vláda ji zatím neprojednala. Ministr tak chce zvednutí částek dostat teď zase do zákona, a to ve Sněmovně přes poslanecký pozměňovací návrh do už projednávané dřívější novely.

Jurečka tento týden řekl, že bude navrhovat zvýšení příspěvku na péči zhruba o sedm miliard korun ročně. Jak by dávka měla vzrůst a zda by se měly upravit všechny čtyři stupně, nechtěl šéf resortu přiblížit. Už dřív zmiňoval, že by rád víc podpořil péči v domácím prostředí.

Prosincový návrh počítal se dvěma verzemi zvýšení. Podle první by se zvýšily všechny částky kromě nejnižší pro dospělé. Potřeba by na to bylo 7,2 miliardy korun navíc. Dospělí by pobírali 880, 5500, 15 400 a 23 100 korun. Děti by dostávaly 4100, 8200, 16 700 a 23 100 korun. Druhá varianta zvedala i nejnižší příspěvek pro dospělé, a to na 2000 korun. Výdaje by ročně vzrostly o 8,5 miliardy korun.