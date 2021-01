Schillerová: Chci znát čísla o zájmu podnikatelů o odklad splátek. Případy řešte jednotlivě, tlačí úřad na banky

Praha Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba za ANO) budou ve čtvrtek mluvit se zástupci bank o zájmu podnikatelů o odklad splátek po skončení zákonného moratoria. Schillerová to řekla v diskusi projektu HOREKA 112.

Úvěrové moratorium umožnilo dlužníkům z řad spotřebitelů, podnikatelů a firem odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem loňského roku, a to do konce července, nebo do konce října. Bylo závazné pro všechny banky a nebankovní poskytovatele úvěrů, klienti jej mohli využít dobrovolně. O zákonný odklad bylo podle statistik České národní banky požádáno u 360 000 úvěrů.



Ze strany ministerstva financí je podle Schillerové vytvářen na banky permanentní tlak, aby nyní, pokud se jejich klienti dostanou do problémů se splácením, řešily případy individuálně, jak avizovaly. „Jsme ve spojení s Člověkem v tísni, s nebankovním sektorem, máme memorandum s nimi uzavřené, že to budou dozorovat a pořád to hlídáme,“ řekla. Z pravidelných výstupů bank, které Schillerová dostává, je zřejmý nízký zájem o odklad splátek, uvedla dále.

Podle restauratéra a garanta projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboše Kastnera ale banky se zástupci gastronomického odvětví jednají velmi tvrdě. „To, že banky nemají žádosti, je jen důsledek toho, že podnikatelům bylo velmi jasně vysvětleno (hned po skončení moratoria), jak se úvěry budou platit v následujících měsících,“ řekl. Nutná je podle něj v tomto případě aktivní pomoc státu.

Ministr Havlíček o víkendu v České televizi řekl, že moratorium by bylo dobrým podpůrným nástrojem v současné krizi a bude se snažit o něm dál jednat. Nelze podle něj ale ignorovat sdělení České národní banky, že pokud budou takto banky oslabeny, dostanou se do problémů.