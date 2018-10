Mohl ohrozit vývoj dětí, říká náměstek o řediteli, který chtěl dát ‚Zemanovy obrazy do kompostu‘

TEPLICE/PRAHA Že spolu za stůl zasedne náměstek hejtmana pro školství a ředitel školy, není nic výjimečného. Ale aby důvodem takové schůzky byla občanská gesta druhého z nich, tak běžné není. Náměstek ústeckého hejtmana Petr Šmíd chtěl od ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana vysvětlit, proč na sociální síti avizoval zahrabání oficiálních portrétů prezidenta Zemana do kompostu. Ředitel tím reagoval na vulgarity prezidenta Miloš Zemana v rozhlase. Schůzka obou mužů skončila dohodou o omluvě ředitele a srážce z jeho odměn.

Sezení si vyžádala prudká reakce na ředitelovo gesto, na hejtmanství se poté začala obracet řada lidí, co to má znamenat. Ústecký kraj je zřizovatelem gymnázia. Podle náměstka hejtmana je nepřípustné, aby Bergman používal svou instituci jako nástroj nesouhlasu se Zemanovými způsoby.

„Nemůže školu, kterou sice řídí dobře, ale kterou reprezentuje jako vzor, použít jako kulisu pro svůj boj. To prostě nejde,“ podotýká náměstek Šmíd (SPO) v rozhovoru pro Lidovky.cz ke schůzce, jež se na hejtmanství odehrála ve čtvrtek dopoledne.

Bergmana vyprovokovaly ke gestu hrubosti prezidenta Miloše Zemana, který minulý týden v souvislosti s trojicí státních vyznamenání použil v České rozhlase sousloví „ekonomičtí zm*di.“

Lidovky.cz: Proč jste si pana ředitele pozval?

Ústecký kraj z pozice zřizovatele školy musel zjistit, co se stalo. Pan ředitel nebyl pozvaný k výslechu, ale aby vysvětlil, co se stalo. Jestli skutečně školníka pověřil k tomu, aby obrazy zahrabal do kompostu. Protože ve chvíli, kdy cokoliv na internet písemně uvedete, tak to platí. Nesete za to odpovědnost. Pan ředitel zůstal na svém vyjádření, že se mu nelíbí, že prezident republiky mluví vulgárně a že postupoval správně.

Lidovky.cz: Co jste mu na to řekl?

Opáčil jsem mu, že poškodil teplické gymnázium. Schází se tam školská rada, která není jednotná. Pedagogický sbor není jednotný. Mezi studenty to také bude muset vřít, nejsou tam všichni z jednoho těsta. Oznámil jsem mu, že jeho forma protestu do společnosti nepatří. Také jsem mu řekl, že to bylo ještě horší než to, proti čemu protestoval.

Zdeněk Bergman (Facebook) Před čtyřmi lety jsem nechal svěsit obrazy pana prezidenta, které do té doby visely na čelní stěně každé učebny. Důvodem bylo chování, za které ve škole dávám ředitelskou důtku - použití sprostých slov ve veřejném projevu. Nyní, po rozhovoru pana prezidenta pro Český rozhlas, jsem školníkovi uložil, ať ty obrazy zahrabe do kompostu.

Lidovky.cz: Podle vás bylo gesto pana ředitele horší než výrazy, které použil prezident republiky v rozhlase?

Zahrabat někoho do hnoje je horší než vyřčené slovo. Nechci šíří dál vlnu toho, abychom se točili v kruhu. Panu řediteli jsem dal jasné argumenty, že svým chováním poškodil Ústecký kraj. Pozornost, která je na nás směřovaná, vůbec není pozitivní. Je to pro náš kraj znovu negativní reklama.

Lidovky.cz: Jak na vaše argumenty reagoval pan ředitel?

Přiznal, že by to udělal znovu, ale že by do toho nezatahoval instituci, kterou nezřizuje. Nemůže školu, kterou sice řídí dobře, ale kterou reprezentuje jako vzor, použít jako kulisu pro svůj boj. To prostě nejde. Sice těžko, ale pochopil to. Neomluvil se za to, co udělal. On se omluvil Ústeckému kraji, své škole a mně osobně. To poslední jsem po něm nepožadoval. S panem ředitelem jsme si pak podali ruku.

‚Pan ředitel způsobil vlnu zloby‘

Lidovky.cz: Takže vaše jednání probíhalo v uvolněné atmosféře?

Pan ředitel je sám překvapený ze síly té odezvy, asi už mu není ani příjemná. Dostal se do vleku toho, co způsobil. My jsme to nezpůsobili. Já jsem si ho jen pozval, aby mi vysvětlil, co udělal. Způsobil vlnu zloby z obou stran, je to nesmyslná záležitost. Necítím vůči někomu zášť, mně je to jenom hrozně líto. V životě bych netušil, že budu muset řešit takové záležitosti. Je to pro mě nová situace.

Lidovky.cz: Jak přesně zní vaše dohoda, kterou jste spolu uzavřeli?

Naše dohoda s panem ředitelem je, že se v médiích omluví za to, co způsobil. Budu informovat kolegy z rady, protože jsem si úkol jako radní pro školství na sebe vzal, abych se celou záležitost pokusil urovnat. Myslím, že se mi to podařilo.

‚Stojím si za tím‘ Ředitel Zdeněk Bergman rozuměl tomu, co jeho gesto vyvolalo. A že to způsobilo samosprávě problémy. „Dokonce panu náměstkovi (Šmídovi), ba i jeho rodině přišly nenávistné emaily kvůli mé kauze. Já nechci, aby s tím pan náměstek měl práci, aby jeho rodině chodily nenávistné maily, to je mi opravdu líto. Tuto lítost vyjadřuji," sdělil serveru Lidovky.cz.

Na druhou stranu nelituje samotného aktu, jímž na Facebooku reagoval na Zemanovy vulgarity. „Ozval jsem se právě proto, že jsem ředitel školy. Pan prezident tím poškozuje výchovnou práci učitelů. Nevyjadřoval jsem politický postoj. Vyjadřoval jsem názor na to, že se státník nemá vyjadřovat sprostě."

Bergman si podle svých slov není vědom, že by kvůli jeho protestu panovalo ve škole napětí. „Zas budu křičet, že to je hrůza," avizoval, že se zachová stejně, pokud Zeman bude veřejně znovu mluvit hrubě.

Lidovky.cz: Téma případného odvolání pana ředitele z funkce jste otevřeli?

Panu řediteli jsem řekl, že nehodláme postupovat tak, abychom navrhovali jeho odvolání. Kolegům z rady navrhnu, že řešením záležitosti bude omluva pana ředitele v médiích. Protože máme k sobě v radě takovou důvěru, věřím, že můj návrh bude akceptovaný.

Lidovky.cz: Už pan hejtman Oldřich Bubeníček se vyjádřil v tom smyslu, že rada města panu řediteli zkrátí odměny. Jak moc?

My jsme se tak s panem ředitelem už domluvili, že to na radě navrhnu. On to ví, souhlasil s tím. Řekl, že s tím nemá problém a že s tím počítal. Výši odměn vám neřeknu. To jsou interní záležitosti, k tomu se nechci vyjadřovat.

Lidovky.cz: Vy sám jste mimo jiné ředitel střední školy. Nemáte ani zrnko pochopení pro gesto pana ředitele, jímž se vymezil vůči vulgaritám prezidenta republiky?

Nemám proto ani molekulu pochopení ve chvíli, kdy to je spojené se školou. Měl bych pro to pochopení, kdyby si udělal se svými kamarády happening na náměstí. Ale v okamžiku, kdy se zpolitizuje situace ve škole a může to negativně zasáhnout žáky, to žádným způsobem chápat nehodlám. Těch 600 žáků není na jedné vlně, k tomu rozdělení dochází i ve třídách. Děti můžou být ohroženy ve svém vývoji, vždyť to je tragická záležitost.