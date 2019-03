Výzva k vyzbrojení? Jsem vlastenec a hrdý Čech, říká šéf pražských muslimů Kušnarenko

PRAHA Šéf pražských muslimů vyzval k vyzbrojení, hlásaly titulky médií o výrocích Leonida Kušnarenka, předsedy pražské muslimské obce. Ten tvrdí, že výzvu česká společnost většinou nepochopila, jednat se mělo hlavně o výzvu k prevenci. „Česká společnost musí konečně pochopit, že v Evropě nejsou Češi sami,“ říká Kušnarenko v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Tragické střelba v novozélandské mešitě vyvolala po světě vlnu reakcí, v Česku měla největší ohlas ta od šéfa pražských muslimů Leonida Kušnarenka. V půlminutovém videu oznámil svým souvěrcům, že jim nabízí pomoc při vyřizování žádosti o zbrojní průkaz. Další den byly na světě titulky o výzvě k vyzbrojení českých muslimů. Kušnarenko tvrdí, že jeho zpráva zůstala českou společností ve velké míře nepochopena.

„Nebyl to žádný povolávací rozkaz do zbraně, hovořil jsem jako soukromá osoba a soudní znalec v oboru kriminalistiky,“ snaží se mírnit pozdvižení a dodává, že video, které střelec na Novém Zélandu během masakru sám točil, je mnohem nezpečnější. „Obávám se, že to video ze střelby v novozélandské mešitě je vlastně metodický návod,“ řekl Kušnarenko serveru Lidovky.cz. Může podle něj inspirovat další k podobným činům.

Od jeho výroků se ale distancoval Muneeb Hassan Alrawi, šéf České obce muslimské s tím, že se jedná o nevhodnou výzvu a krok zcela špatným směrem.

Lidovky.cz: Co říkáte na reakce na vaše video?

Je to horké téma, které se dobře prodává. Stačí senzační titulek a všichni na to hned klikají. Novináři pak do textu pod tím napíší pravdu o tom, jak jsem to všechno vysvětlil. To už ale lidé nechtějí číst.

Lidovky.cz: Chodí od veřejnosti lidí nějaká zpětná vazba?

Chodí mi hrozby, že mě zabijí a podobně. Už jsem zvyklý, tak ať mě zabijí. Beru to sportovně. Moje video bohužel otevřelo dvířka islamofobním náladám, i když jsem to vážně špatně nemyslel. Doufal jsem, že společnost bude mít větší pochopení. Chodí mi spousta sprostých komentářů, občas si na mě ale třeba lidé seženou číslo. Ze začátku to má vždy výhružnou povahu, ale ke konci, když jim to vysvětlím, jsme už skoro kamarádi.

Leonid Kušnarenko Narodil se 19. října 1975. Do Česka přišel v roce 1997 díky otci svého kamaráda, který tu obchodoval s automobily. Podle svých slov ho k přestěhování vedly „akademické důvody“, chtěl dostudovat práva. Když se ale po svém příjezdu usadil v Děčíně, neuměl skoro vůbec česky. Řeč se však doučil a složil potřebné zkoušky. Následně působil jako koncipient, mimo jiné v Karlových Varech a nakonec v Praze. Později si založil svou advokátní praxi, během které zastupoval řadu kontroverzních klientů – například bývalého pražského imáma Samera Shehadeda nebo Rusa, který na Silvestra zabil autem kolumbijskou dívku. Vyznáním byl původně pravoslavný křesťan, před pěti lety ale v Teplicích konvertoval k islámu. V únoru byl zvolen předsedou pražské muslimské obce.

Lidovky.cz: Máte strach, že by k podobnému útoku v mešitě, jako byl ten na Novém Zélandu, mohlo dojít i v Česku?

Jakýkoliv blbec nebo pomatenec může něco takového udělat znovu. Může to být třeba džihádista, pro kterého nejsme ti praví muslimové. Může to být i člověk, který půl roku seděl u internetu a hltal islamofobní videa. Pak mu hrábne, pořídí si zbraň a jako v nějaké počítačové hře půjde zabíjet lidi. A to se může stát kdekoliv, na Novém Zélandu to také nikdo nečekal.

Lidovky.cz: Útočí na vás lidé, kteří se prohlašují za vlastence. Za toho se ale považujete i vy sám...

Jsem občan České republiky, liším se jen svým muslimským vyznáním. Mám k Česku vztah, velmi si třeba vážím mého dědy, který Československo kdysi osvobozoval. I proto se tu cítím doma, je to pro mě stejná vlast jako pro vás. Myslím, že mám právo tady být. Nevím, co za války dělali třeba dědové voličů SPD nebo děda Tomia Okamury. Ten můj tady válčil za naši svobodu a mně to zůstalo v krvi.

Lidovky.cz: Jako advokát jste se nachomýtl k velmi kontroverzním případům...

Mám svéráznou klientelu, ale beru to zcela profesionálně. To, co páchají, nebo nepáchají mí klienti, zůstává na posouzení soudu, pro mě je to jednoduše práce. Když se na mě někdo obrátí a zaplatí mi slušný honorář, proč bych to odmítal? Je to má práce.

Lidovky.cz: Dnes jste známý jako vedoucí pražské muslimské komunity, býval jste ale pravoslavný křesťan. Jak se to stalo?

Trávil jsem hodně času na internetu dohledáváním zdrojů, četl jsem hodně literatury. Až jsem dospěl k závěru, že islám je ta správná cesta. Jak ale říkáte, býval jsem aktivní pravoslavný věřící. Vždy jsem hledal způsoby, jak se modlit k Ježíši, který je pro mě v životě velkým vzorem, protože se uměl postavit zlu. Postupně jsem přišel na to, že způsob jeho života a způsob uctívání všemohoucího je úplně odlišný od toho, jak se uctívá dnes. A to neberte jako kritiku současného křesťanství. Líbilo se mi, že se modlil přímo k všemohoucímu, bez kostelů a zprostředkovatelů. A tak je to i v islámu.

Lidovky.cz: Ačkoliv jste k ozbrojení vyzval jen nepřímo, nebylo by lepší přenechat tyto starosti bezpečnostním složkám?

Policie všechno ohlídat nemůže, ostatně v českém právním řádu existuje institut sebeobrany v krajní nouzi. I muslimové jsou občany České republiky a mají právo na ochranu. Proto, když někdo chce proti nám použít střelnou zbraň, nevidím nic špatného v tom, použít ji také na svou obranu.

Nebo může český stát zvolit úplnou „demilitarizaci“ a zákon o nošení střelných zbraní zrušit. Vzhledem k mým osobním zkušenostem ale toto řešení nepodporuji. Dobro se totiž musí umět bránit. Jsme umírnění muslimové, kteří čelí útokům ze strany extrémistů i džihádistů.

Uvedu jeden příklad z Česka. Chodím do tělocvičny mého kamaráda, také vlastence, kde visí u vstupu cedulka s nápisem: „Majitel této tělocvičny má zbrojní průkaz“. Funguje to jako skvělá prevence, lidé hned začnou přemýšlet, jak se vlastně chovat. I moje výroky o zbrojních pasech směřovaly jen k prevenci.

Lidovky.cz: Ozvala se vám kvůli nim policie?

Zřejmě se mi ozvou. Ale já nevidím podstatu pro žádné podezření. Nabídl jsem jen pomoc při získávání zbrojního průkazu, což je ostatně ústavní právo každého českého občana. Kdybych chtěl vyhlásit nějaký džihád, tak bych to asi dělal úplně jinak. Na černo bych nakupoval zbraně a organizoval v tajných skupinách teroristické útoky. Chci se ale chovat otevřeně a navázat dialog. Nevím, proč mé poslání česká společnost pochopila úplně opačně.

Lidovky.cz: Argumentujete českým právním řádem. Od lidí jsou ale často slyšet hlasy, že byste ho rádi nahradili právem šaría.

Nesmysl, jsem zastáncem multikulturní společnosti. Vycházím se Židy, křesťany i pohany. S nikým nemám problém. My jsme jako muslimové v Česku uzavřeli se státem dohodu, že získáním občanství nebo trvalého pobytu se musíme podřídit českým zákonům. Získáváme tím možnost tady žít, Česká republika nám poskytuje bezpečí, my se ale musíme podřídit všem českým zákonům. To je naše povinnost. Nad rámec se musíme podřídit ještě dalším muslimským normám, ty ale musí zůstat opět podřízené těm českým. Český právní řád nám vyhovuje, v ničem nás neomezuje. Problémy vyrůstají spíše z islamofobních nálad, které ale panují všude ve světě.

Lidovky.cz: Stále trváte na tom, že máte politické ambice?

Ano. Nelíbí se to ale skupině českých muslimů, která se mnou nesouhlasí. Nechtějí být totiž vidět. Já se ale nestydím. Jsem bývalý kriminalista, advokát, vyznáním muslim. Nikdy jsem nebyl zamazaný žádným korupčním jednáním ani teroristickými útoky.

Lidovky.cz: Co jste jako kriminalista dělal?

V jednu dobu jsem působil v rámci prokuratury. Vyšetřoval jsem vraždy a hospodářské zločiny. Absolvoval jsem také odbornou stáž na Útvaru boje proti organizovanému zločinu, konkrétně na odboru boje pro mezinárodnímu zločinu. Takže vím, o čem mluvím.

Lidovky.cz: Preferujete multikulturní model společnosti. Dokážete si ho v Česku ale představit?

Dokážu. Česká společnost musí konečně pochopit, že v Evropě nejsou Češi sami. Musíme začít pěstovat českého muslima. A to tak, aby bylo umožněno učencům islámu, těm normálního rázu, přijet do Česka. Chceme být otevření, aby měly bezpečnostní složky přehled o tom, co se u nás děje. Teď máme ale spoustu práce se sháněním místa pro mešitu. I BIS (Bezpečnostní informační služba) tvrdí, že potlačování muslimů povede spíše k jejich radikalizaci a někdo se tu časem zblázní a stane se z něj terorista.

Lidovky.cz: Už se rýsuje místo, kde by mohla mešita stát?

Něco máme. Ale víc podrobností uvádět nebudu.

Lidovky.cz: Chcete se propracovat do role mluvčího muslimů v Česku?

Uvidíme, velké plány mám, ale víc říkat nechci. Čas ukáže.

Lidovky.cz: Použil jste někdy zbraň?

Zbraň jsem nikdy netasil, na mě ji ale tasili hodněkrát. Párkrát jsem se díval zblízka do hlavně pistole. Zaplaťpánbůh jsem ale nikdy zbraň použít nemusel.

Lidovky.cz: Cítíte se v Česku i přes řadu negativních reakcí dobře?

Víc než polovinu dospělého života žiji tady, považuji se za Čecha, nikam jinam už nechci. Když přilétám do Prahy, mám skoro slzu v oku. Miluji to tady, Praha mi strašně přirostla k srdci. Každý den ráno děkuji všemohoucímu, že tu mohu být.

Lidovky.cz: Co se vám na Praze líbí?

Je to tady bezpečné, lidi jsou v pohodě. Hodně multikulturní. Je to nejlepší místo pro život muslima v Česku. Nechceme tady, nedejbože, nějak masivně šířit islám. Chceme se modlit a být v bezpečí. Chci nastartovat dialog mezi Čechy a muslimy.

Lidovky.cz: Nadhodil jste možnost islámských škol. Nevedly by ale místo poklidného soužití spíše k další segregaci?

Segregace už existuje. Česká společnost nás ve školách bohužel moc nechce. Spíše než klasické školy jsem měl ale praktickou vizi soukromých školek. Byla by to víkendová záležitost, kde by se formou hry vyučoval islám. Nechceme tu otevírat žádné vysoké školy ani nic podobného.

Lidovky.cz: Nebylo by proto lepší, kdyby děti chodily od mala do školy všechny pohromadě?

Ve školce rozhodně ne. Základní a střední školy už ale určitě potřebují nějaký vyvážený přístup. Segregaci nepodporujeme.

Lidovky.cz: Jste tu dvacet let, vztah Čechů k muslimům se zlepšil, nebo zhoršil?

Bohužel je to horší. Ale není to tím, co se děje v Česku, ale tím, co se děje ve světě. Hodně dělají média, Češi jsou vážně zlatí lidé, ale ať se radši nekoukají na televizi. Ti, kteří poznali mě, o mě nemohou říct ani křivého slova.

Lidovky.cz: Pokud tedy někdo chce poznat českého muslima, má vám zavolat?

Ať se kdokoliv ozve, číslo mám na webu, jsem tomu otevřený. I když mi volá někdo neznámý, snažím se mu všechno vysvětlit. Jsem teď v médiích známý, hlavně proto, že jsem muslim. Takže pokud má někdo k muslimům dotazy nebo výhrady, ať mi zavolá. Mé heslo je „Česká země, domov můj“, to bych si nechal klidně vytetovat. Ale jako muslim nemůžu.