Stroje vyprošťují vykolejený vlak s vápnem, pomoci musí i železniční tank. Video ukazuje padající vagony

Mariánské Lázně Speciální stroje začaly v pondělí ráno u Mariánských Lázní odstraňovat nákladní vlak, který zde v neděli odpoledne vykolejil. Některé vagony, jež zůstaly na náspu, už stroje vyzvedly na koleje, po kterých je bylo možné odvézt. Na náspu a stráni ale zůstávají vagony, které bude muset odstranit těžká technika. Škoda byla zatím vyčíslena na 29 milionů korun.

Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala likvidaci následků havárie vlaku, který převážel vápno, převzali drážní hasiči a drážní inspekce. Ještě v pondělí by měl na místo přijet vyprošťovací železniční tank, který by mohl poškozené vagony odstranit z kolejí, aby mohly začít opravy trati. Na kolejích a svahu zůstává zatím 11 vagónů. Z části z nich se vápno vysypalo do okolí. Jeden naložený vagon přitom podle Kasala váží okolo 50 tun.

Podle nedělního vyjádření generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Jiřího Svobody na twitteru strojvedoucí zřejmě trojnásobně překročil povolenou rychlost. Trať z Mariánských Lázní na Plzeň nyní protíná stavbu obchvatu Mariánských Lázní a v místě nehody vede po provizorním náspu. Byla zde proto omezená rychlost.

Při nehodě, která se stala v neděli okolo 16:30, nebyl nikdo zraněn. Trať, po které jezdí i dálkové vlaky, je uzavřena a vlakovou dopravu nahradily v uzavřeném úseku autobusy. Na webu drah je konec uzavírky zatím stanoven na pátek 2. srpna.