Na horách připadl nový sníh, do skiareálů po celém Česku zavítaly tisíce lyžařů

Praha Na horách v Česku o víkendu připadlo několik centimetrů sněhu, kvůli denním teplotám nad nulou ale odtával a nebylo ani možné umělé zasněžování. Návštěvnost lyžařských areálů tak byla podle řady provozovatelů průměrná nebo slušná. Na běžky je možné vyrazit v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách nebo v Jeseníkách, ale jenom v omezeném rozsahu. V nižších polohách není pro sjezdové lyžování ani úpravu stop dostatek sněhu.

Do krkonošského SkiResortu Černá Hora - Pec o víkendu přijelo kolem 15 000 lyžařů, do Špindlerova Mlýna víc než 10 000 lidí. „Přírodního sněhu napadlo do sedmi centimetrů a to je málo, výrobu technického nám ale komplikují výkyvy teplot,“ řekl ředitel skiareálu v Rokytnici nad Jizerou Vít Pražák. Za oba dny si sem přišlo zalyžovat téměř 3000 lidí.



Spokojeni byli s víkendem ve společnosti SKI Bižu, která provozuje největší jizerskohorské areály na Tanvaldském Špičáku, Severáku v Hraběticích a v Bedřichově. Zhruba 6500 víkendových návštěvníků lyžovalo hlavně na umělém sněhu, přírodního připadly asi tři centimetry. Skiareál Ještěd v Liberci hlásí ve srovnání s jinými lety podprůměrnou návštěvnost.

Na Šumavě se o víkendu lyžovalo v Železné Rudě, na Špičáku a v Kašperských Horách. Areály ale často zatím nejsou v plném provozu. Víkendovou denní návštěvnost Zadova kolem 800 lyžařů zhodnotil Petr Vondraš z tohoto střediska jako standard. Ve skiareálu Lipno se přes víkend vystřídalo v součtu něco přes 2000 lidí, provozovatelé byli spokojeni. Zamrzá tam i jezero, ale bruslení ještě není bezpečné.



V Krušných horách byl v provozu areál Klínovec, v Mariánských Lázních, v Bublavě i v Božím Daru. Některé z nich ale v týdnu omezí provoz pro veřejnost kvůli Zimní olympiádě dětí a mládeže, kterou letos hostí Karlovarský kraj. V Jeseníkách byla podle vlekařů návštěvnost průměrná, i když podmínky pro lyžování byly s deseti centimetry nového sněhu dobré.

Pět centimetrů nového sněhu si pochvalovali v Beskydech, hlavně v sobotu tak vzhledem k vyššímu počtu lyžařů přibylo také zásahů záchranářů a pracovníků horské služby. Mezi zraněnými bylo hned několik dětí, řekl mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl. V horských střediscích ve Zlínském kraji provozovatelé hodnotí víkend jako průměrný, zájem snižovalo zatažené počasí s větrem a sněžením.

Také víkendovou návštěvnost na Vysočině poznamenalo počasí s dešťovými a sněhovými přeháňkami, na některých svazích bylo i tak několik stovek lyžařů. Ve středních Čechách provozovatelé některých lyžařských areálů označili víkend za slušný. Plno bylo v Chotouni u Prahy, stovky lidí zamířily také do největšího středočeského areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku.