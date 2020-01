Na novoroční ohňostroj vyrazily tisíce lidí, magistrát pořádal videomapping

PRAHA Pražský novoroční ohňostroj odpalovaný z bastionu nad parkem Folimanka ve středu přilákal tisíce lidí. Zájemci včetně rodin s malými dětmi sledovali ohňostroj s názvem Praha božská zejména ze zcela zaplněné piazzetty u Kongresového centra. Ohňostroj zkomplikoval dopravu, některé vlaky metra nezastavily na Vyšehradě, davy lidí šly ze stanice Pražského povstání.

Desítky lidí dorazily na místo až v průběhu akce pořádané spolkem Ohňostroj pro Prahu. Na pořádek na místě dohlížela policie. Lidé všech generací si ohňostroj fotili a natáčeli na své mobilní telefony. Ohňostroj byl věnován zesnulým v loňském roce, především zpěváku Karlu Gottovi. Na úvod proto zazněla z aparatury u Kongresového centra píseň v jeho podání Být stále mlád.

Na ohňostroj uspořádali pořadatelé veřejnou sbírku a zařadili ho do své kampaně Nebudu střílet, kterou vyzývají lidi, aby sami nepořádali divoké ohňostroje. Záštitu nad ním převzala Praha 2.

Před laickým odpalováním ohňostrojů varují mimo jiné hasiči. Počet požárů způsobených při silvestrovských oslavách zábavní pyrotechnikou v posledních letech výrazně vzrostl. Nejčastěji vzplane tráva, okrasné keře, kontejnery s odpady nebo věci na balkonech. Přibývá ale i požárů zaparkovaných aut a bytů, do kterých vlétly zapálené světlice.

Magistrát se letos v Praze rozhodl místo ohňostroje uspořádat videomapping na budovu Národního muzea na Václavském náměstí. O nahrazení klasického ohňostroje videomappingem rozhodl v srpnu a jako důvod uvedl negativní důsledky pyrotechniky především na zvířata.

Projekce na budovu Národního muzea má název My, Praha. Je rozdělena do sedmi obrazů a trvá deset minut.

Ohňostroje ve středu pořádali také například v Ústí nad Labem, Chrudimi, Náchodě, Přelouči, Prachaticích nebo v Duchcově na Teplicku.

Projekce na budovu Národního muzea měla název My, Praha. A byla rozdělena do sedmi obrazů a měla by trvat deset minut. Lidé ji uvidí v 18:15, 19:15 a 20:15.