Jak města pomáhají seniorům během druhé vlny? Na důchodce myslí v Praze i v Brně, chystají i novinky

Praha Když na jaře zaútočila pandemie covidu, zvedla se napříč republikou vlna solidarity: lidé šili roušky, vozili je seniorům, nakupovali jim potraviny a nosili jídlo. S druhou vlnou nemoci se však zdá, jako by už pomoc nebyla tak velká. Jsou snad nyní senioři ohroženi méně než před létem?

Zástupci dvou největších měst České republiky, Prahy a Brna, uvádějí, že pomoc seniorům i dalším ohroženým skupinám nadále pokračuje, jen už není tak viditelná. Vedle základních služeb jako je bezplatná informační linka či web, zajistila města i další formy podpory.

„Nad rámec dosavadních sociálních služeb město Brno během letošního jara zprovoznilo tři kontaktní centra pro lidi bez domova. Centra se osvědčila, a proto i nadále funguje provoz dvou z nich,“ uvedl pro server Lidovky.cz Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí kanceláře primátorky města Brna. Na obou místech se poskytují poradenské služby, lidé se zde mohou osprchovat či vyměnit oblečení. V areálu židenických kasáren jsou pak vyhrazeny prostory, které mohou sloužit i pro případnou karanténu.

Mluvčí za oblast Brno-střed Kateřina Dobešová dodává, že seniorům se nyní aktivně věnují za pomoci pečovatelských služeb, jejichž zaměstnanci denně navštíví na 400 důchodců. „Se seniory pracují také kolegové ze sociálního odboru. Jakmile by došlo k významnějšímu omezení pohybu osob, budou telefonicky kontatovat širokou databázi svých klientů z řad seniorů a budou jim předávat potřebné informace a nabízet pomoc. Pokud to bude potřeba, vyjednou za nimi domů,“ uvedla.

Zástupci centrální brněnské části jsou dle svých slov také připraveni operativně vytvořit a roznést do všech bytových domů v městské části informační letáky s důležitými informacemi a kontakty na organizace, které seniorům zabezpečí další pomoc. Senioři tak budou vědět, že pomoc jim je zajištěna a stačí o ni pouze požádat.

„Máme připraveny i látkové roušky a právě teď kolegyně z radnice šijí další do zásoby. S roznosem letáků i roušek nám již během jara pomohli brněnští skauti, kteří byli schopni distribuci zajistit v řádech dní. Věříme, že by nám pomohli i nyní na podzim, pokud by to bylo potřeba,“ dodala pro server Lidovky.cz Dobešová.

Letní příprava na druhou vlnu

Bezplatnou infolinku, kam mohou senioři v případě potřeby volat, plánuje v nejbližší době zřídit také hlavní město. Podle radní pro zdravotnictví a sociální politiku Mileny Johnové se její provoz v Praze obnoví tento pátek.

„V případě potřeby také obnovíme osvědčený jarní model spolupráce s Českým červeným křížem a organizací Život 90. Spolupráce s Českým červeným křížem už je ale navázána v jiné oblasti. Tento týden proběhne další kurz pro takzvané dobropečovatele, kteří posílí personální zajištění zdravotních i sociálních služeb,“ uvedla pro server Johnová.

Podle ní je Praha nyní připravena pomoct ohroženým skupinám dokonce lépe než na jaře, kdy se jednalo o situaci, s níž neměl nikdo zkušenosti. „Přes léto jsme nezaháleli a připravovali se na očekávanou druhou vlnu. Pracovní skupině, kterou jsem zřídila již během jarní epizody a jejíž součástí jsou odborníci z Hygienické stanice hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, pražského magistrátu a další spolupracovníci, se podařilo spoustu věcí promyslet a zorganizovat,“ uvedla radní.

Například jde prý o desatero doporučení zaměřené speciálně na ochranu a posílení odolnosti seniorů, jehož prostřednictvím upozorňují odborníci nejen na dodržování hygienických pravidel či dobré životosprávy, ale zejména na očkování proti sezónní chřipce a pneumokokům. Právě to totiž může hrát velkou roli při boji proti případnému nakažení nemocí covid-19, při kterém může mít oslabená imunita fatální následky.

„V tomto případě považuji za důležité, že se nám v situaci absolutního nedostatku očkovací látky proti sezonní chřipce podařilo zajistit až sedm tisíc dávek, kterými nyní můžeme doplnit standardní nabídku praktických lékařů,“ dodala Johnová.

Oproti jarní epizodě má pak Praha připravena izolační lůžka pro seniory z pobytových sociálních služeb, což by mohlo výrazně přispět ke snížení rizika rozšíření infekce v zařízeních, ulehčení péče a tedy i zajištění běžného fungování sociálních služeb. Speciální lůžka jsou již nyní vyčleněna a připravena pro seniory, o které se v důsledku karantény nebudou moci starat jejich rodiny nebo epidemií oslabené terénní sociální služby, jako je pečovatelská služba nebo osobní asistence.



Rozdíly v konkrétních formách pomoci jsou patrné v rámci jednotlivých městských částí. Například Praha 2 již podle svých slov organizovanou pomoc seniorům v takovém rozsahu jako na jaře neplánuje.

Pomoc samoživitelům

„Velkou pozornost nyní věnujeme samoživitelům, jejichž rodiny patří z hlediska ekonomických dopadů pandemie covid-19 mezi nejpostiženější. Těm pomáhá už několik týdnů nadační fond městské části Praha 2 Dvojka srdcem. Přispívá jejich dětem na zájmové a sportovní kroužky, školy v přírodě, tábory a podobně,“ sdělila serveru Lidovky.cz vedoucí Odboru komunikace Andrea Zoulová.

Pražské městské části se však shodují, že bude-li to potřeba, jsou připraveny ohroženým skupinám pomoct.

„Pokud bude potřeba a zájem, opět zahájíme distribuci pomůcek, do níž bychom opět zapojili síť organizací na našem území. Za klíčové považujeme zaměřit se na osamělé lidi z řad seniorů či hendikepovaných, kterým dobrovolníci na jaře například chodili na nákup či pro léky. Turbulentně se měnící a již několik měsíců trvající situace také představuje značný nápor na psychiku, a proto se chceme zaměřit i na propojování potřebných s organizacemi, jež se zaměřují na psychickou podporu,“ uvedl vedoucí tiskového oddělení kanceláře starostky Prahy 10 Jan Hamrník.