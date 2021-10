Na vytahování zločinů proti republice je brzy, komentář policie byl hodně neuvážený, myslí si advokát Sokol

Podle exministra spravedlnosti a trestního právníka Tomáše Sokola však policie přestřelila. Zveřejnila podezření na zločiny proti republice předčasně.

„Ze strany policejního mluvčího to nebyl zcela uvážený výrok. Za přiměřené bych považoval, kdyby řekli, že to prošetří, jestli nedošlo k nějakému trestnému činu. Ve chvíli, kdy navodili téma zločinů proti republice, ocitli se daleko za tím, co vědí. Takový komentář byl hodně neuvážený,“ řekl serveru Lidovky.cz Sokol s tím, že o sabotáži nebo teroristickém činu by si v tuto chvíli netroufl uvažovat.