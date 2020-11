Nacher skončí ve funkci šéfa zastupitelů ANO na magistrátu. Chce se zaměřit na práci ve sněmovně

Praha Pražský zastupitel a poslanec ANO Patrik Nacher skončí nejpozději do konce letošního roku ve funkci předsedy zastupitelů ANO na magistrátu. Skončit se rozhodl jednak z časových důvodů a zároveň se chce zaměřit na práci ve Sněmovně, řekl. Pražským zastupitelem je Nacher nyní druhé volební období. Kdo jej ve funkci předsedy klubu vystřídá, zatím není jasné.

„Své rozhodnutí jsem již sdělil kolegům v zastupitelském klubu. Skončit jsem se rozhodl z časových důvodů a také se chci v následujícím roce více věnovat práci v Poslanecké sněmovně. Nadále zůstanu řadovým zastupitelem,“ řekl Nacher.



Kdo jej ve funkci předsedy zastupitelů nahradí, zatím není jasné. Podle Nachera by to mohl být pražský zastupitel a zastupitel Prahy 8 Radomír Nepil (ANO). „Je to jeden z kolegů, který byl v zastupitelstvu již v minulém volebním období a má zkušenosti,“ uvedl Nacher.

Nacher se stal předsedou zastupitelů ANO na magistrátu na začátku října 2018. Před volbami v témže roce měl být volebním lídrem ANO v Praze, ale nakonec jej z iniciativy předsedy hnutí Andreje Babiše vystřídal podnikatel Petr Stuchlík. Ten nakonec na mandát zastupitele rezignoval.