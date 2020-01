Nákaza koronavirem se u Čecha zatím nepotvrdila. Informaci zveřejnil ministr Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl (za ANO), že podle jeho informací se zatím nepotvrdil nový koronavirus u Čecha, který je kvůli podezření z tohoto onemocnění v nemocnici ve Vietnamu. Informaci o jeho hospitalizaci zveřejněnou vietnamskými zpravodajskými weby potvrdilo české ministerstvo zahraničí, podle něhož byl Čech hospitalizován z "čistě preventivních důvodů".

„V zásadě informace jsou takové, že se nepotvrdil případ koronaviru u toho Čecha, který je hospitalizován ve Vietnamu. Takže zatím to vypadá, že je nález negativní,“ řekl v neděli novinářům ministr.



Také ministerstvo zahraničí o něco dříve sdělilo, že nákaza u tohoto Čecha zatím potvrzena nebyla. Pracovníci českého velvyslanectví v Hanoji s ním jsou v kontaktu, o žádnou konkrétní pomoc zatím nepožádal, uvedlo.



V čínském Wu-chanu, odkud se začal nový virus šířit, jsou podle Vojtěcha čtyři Češi. Dva tam podle něho žijí dlouhodobě a nemají zájem se vracet do České republiky. Dva čeští studenti jsou ve Wu-chanu přechodně a vrátit se chtějí. Vojtěch řekl, že ministerstvo zahraničí nyní vyjednává ohledně jejich návratu s Francií, která chystá akci k evakuaci svých občanů z tohoto města. Podle ministra by bylo racionální, kdyby Česko do této mise zapojilo i své občany.



Na oddělení tropických nemocí všeobecné nemocnice ve vietnamském Danangu bylo s horečkou na pozorování vedle Čecha celkem 12 lidí. Jedná se podle tamních zpravodajských serverů také o sedm Číňanů a čtyři Vietnamce.



Jedním z hospitalizovaných je Číňan, který v sobotu odpoledne přiletěl s horečkou z Wu-chanu. Ostatní sledovaní jsou buď turisté, nebo obyvatelé Danangu, kteří s horečkami sami do nemocnice přišli kvůli prověření. Všichni uvedli, že se nedávno setkali s Číňany.



Nemoci podlehlo již 56 lidí, nakažených je přes 2000. Podle vietnamské nemocnice za rychlé šíření může hlavně to, že Čína nedodržuje bezpečnostní opatření a neumisťuje lidi do karantény.



Na Slovensku se v neděli objevily informace o muži hospitalizovaném kvůli podezření na koronavirus. Testy však podezření nepotvrdily, informoval zpravodajský web tvnoviny.sk. „Na Slovensku koronavirus k dnešnímu dni nebyl potvrzen. Resort však dělá všechna preventivní opatření s cílem maximální ochrany obyvatelstva,“ uvedla mluvčí ministerstva Zuzana Eliášová.

Na letišti kontrolují cestující

V souvislosti s šířením viru koronaviru zveřejnil premiér Andrej Babiš na svém facebookovém profilu několik opatření, které se týkají hlavně prevence a cestování. Již jsou k dispozici informace na letišti o možných rizicích pro cestovatele a jak mají postupovat, pokud se necítí zdravotně dobře, dále určitá míra vstupního screeningu, tzn. že je kontrolováno, zda někdo z cestujících vykazuje příznaky, resp. onemocnění,“ uvedl Babiš. Na letišti jsou připraveni zdravotníci a hasiči.

Letiště je podle něj v rámci preventivních opatření v plné součinnosti s hygienou, pohotovostní postupy má přesně nastavené a připravené. „Zatím k tomu nedošlo, ale v případě, že vznikne podezření na nákazu na palubě letadla u konkrétního cestujícího, letiště okamžitě spouští procesy podle pohotovostního plánu,“ informoval předseda vlády. Babiš také apeloval, aby se lidé vyhýbali styku s nemocnými a dodržovali základní hygienická pravidla.

O vývoji epidemiologické situace lékaře i veřejnost průběžně informují ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová a Státní zdravotní ústav, uvedl premiér. Vojtěch svolal na nedělních 15:30 k situaci tiskovou konferenci právě na pražském letišti. Premiér Babiš kvůli koronaviru svolal na pondělí Bezpečnostní radu státu.